Esta carta de una profesora de Historia al director de 'El País' es para colgarla en todos los colegios

Female teacher is marking exam papers in classroom

Alba del Pino, profesora de Historia en educación secundaria, se ha convertido en protagonista tras la carta al director de El País que ha escrito sobre la situación que lleva viendo con sus alumnos en clase en el último año.

"Soy profesora de Historia en educación secundaria. En el último año, estoy observando atónita cómo unas ideas cada día más regresivas inundan los discursos cotidianos de mi alumnado", ha explicado.

La profesora de Historia ha contado lo que le pasó "el otro día" en una clase de estudiantes que tienen "entre 13 y 14 años". "Comentábamos las causas sociales por las que podrían luchar", ha señalado.

"Un grupo escogió la igualdad, porque los hombres habían quedado por debajo de las mujeres en muchas cosas, y había 'demasiada' igualdad y ventajas para las mujeres (la portavoz, una alumna)", ha indicado.

"El otro grupo escogió otra causa que consideró justa: reimplantar la pena de muerte en España, porque los okupas, violadores y delincuentes no tenían suficientes penas", ha contado.

La profesora de Historia ha reconocido que "en días como esos es inevitable que vuelva a casa sin ánimo". "Con una duda que me asalta constantemente, de si no seré yo la que lucha contra marea, la que se ha quedado desfasada y no entiende que las cosas han cambiado y que el nuevo orden social e ideológico ha impuesto consigo un nuevo sentido común", ha expresado.

"¿Será que estamos queriendo inculcar valores que han pasado de época? ¿Hemos perdido la batalla por la dignidad humana y la justicia social?", ha terminado cuestionando.