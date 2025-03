Esta es la decisión de Ángela Henche tras esta temporada de lluvias: lo tiene clarísimo

La creadora de contenido y humorista Ángela Henche (@angelahenche) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok exponiendo cuál ha sido su decisión tras esta larga temporada de días de lluvia en Madrid.

"He tomado una decisión: voy a ignorar el mal tiempo. ¿Está lloviendo? No llevo paraguas. ¿Hace malo? Yo me pongo una chaletita ya de primavera", ha comentado la tiktoker, indignada con la situación metereológica.

"¿Te crees que tú puedes? Yo puedo más. Ya está", ha concluido en tono divertido la creadora de contenido el vídeo, el cual ha superado ya las 475.000 visualizaciones y los 65.000 me gustas.

Una graciosa conclusión que ha hecho estallar las risas entre los usuarios de la red social, quienes han compartido la desespetación con Henche, apuntando que tantos días seguidos de lluvia son insoportables.

"Es como el ultimo dia de la regla tu decides cuando acaba"; "Creo que me voy a poner pantalón corto, vamos a confundir al mal tiempo"; "Así es literalmente como sobrevivimos en el norte de Europa", han comentado algunos usuarios.