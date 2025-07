Está enfermo, su jefa le pide la baja médica y lo que pasa después provoca una ola de indignación

Tensión en redes sociales a raíz de una publicación de Soy Camarero donde expone la situación de un camarero que ha sido despedido estando de baja por su jefa, que lo ha dejado todo escrito por WhatsApp.

Según esas capturas, todo empieza con un mensaje de la jefa que le dice que si quiere faltar a trabajar, como es normal, necesita un papel del médico.

"Vete al médico y haber qué te dice. Yo te digo lo de siempre, para no venir a trabajar necesito la baja médica", se puede leer en uno de los pantallazos que ha compartido el creador de contenido sobre hostelería en X.

Después hay otro mensaje donde directamente le dicen que no vuelva más porque está despedido.

"No tienes que venir, mañana te pasas por la gestoría para recoger la baja, tu último día de trabajo fue ayer. Tráete la ropa. Cuando traigas la ropa recoges el bote y te ajusto las horas extra si hay alguna", dice en el segundo mensaje.

"El compi se encuentra mal, la jefa dice que si va al médico que coja la baja porque no le valen los justificantes, le dan la baja médica y le despiden", ha escrito Soy Camarero junto a la publicación.

Esto ha provocado numerosas reacciones, muchas a favor del empleado pero otras favorables a la jefa del local ya que algunos sostienen que "hay jetas" que no quieren trabajar.

"Luego que los jóvenes somos unos vagos y no queremos trabajar, con este tipo de empresaurios seguro que no", dice una persona. "Pero esto es ilegal, no?", añade otro.

"Habría que ver cuántas bajas se había cogido en el último año, no? De todas maneras, la ley está mal y no protege al débil, en este caso, el trabajador, pero también los hay que intentan abusar y aprovecharse del empresario", comenta otro en defensa de los empresarios.