De poemarios a un libro de recetas: los títulos que se ha llevado la reina Letizia en su visita a la Feria del Libro de Madrid

Bajo un intenso calor, la reina Letizia ha inaugurado este viernes la Feria del Libro de Madrid. Es una de las citas favoritas de la consorte, marcada cada año a fuego en su calendario, y en la que siempre aprovecha para animar a la gente a acercarse al Parque del Retiro para comprar y leer.

Ya es tradición que durante su visita a diferentes casetas, la consorte se lleve varios ejemplares que las editoriales o librerías aprovechan para regalarle. Este año, la lista es variopinta: desde catálogos de exposiciones y clásicos de la literatura hasta poemarios o un libro de recetas.

Letizia, a su llegada a la Feria del Libro GTRES

Letizia ha arrancado su recorrido por la feria visitando la caseta del Ministerio de Cultura, donde ha recibido dos títulos, ambos editados por el ministerio: La Carta del Capitán Cuéllar y Ecos de la moda romántica. Además, en el espacio del Ayuntamiento de Madrid han regalado a la reina un catálogo de la exposición Madrid, ¡Viva la Bohemia!: Los bajos fondos de la vida literaria.

En cuanto a las librerías, la reina ha hecho su primera parada en Cervantes y Compañía, donde ha recibido tres libros: las cartas de la pintora Maruja Mallo editadas por Renacimiento; la novela negra La doble desaparición de Abril del Pino, de Marina Sanmartin (Salamandra Black); y La grieta (Editorial Sexto Piso), una novela de Rodrigo Gervasi sobre la precariedad económica y emocional al independizarse en Madrid.

La reina, ojeando unos libros en una de las casetas de la feria GTRES

Por su parte, en la caseta de la librería Santos Ochoa han regalado a la consorte un libro de recetas: Cocina práctica riojana (Ochoa editores). Nada que ver con los obsequios de la librería Girasol, de la que se ha marchado con dos poemarios: Mujeres fuertes (Editorial María Magdalena Corujo Guerra) y Ama de casa (Ediciones En uida).

Además, en la librería Vino a por letras han regalado a Letizia Marcelino (Pepitas de calabaza), un libro de Bibiana Collado que explora la sexualidad en la gente mayor.

Los obsequios de las editoriales

Durante su recorrido por el Parque del Retiro, la reina no solo ha visitado casetas de librerías o institucionales, sino que como cada año también se ha parado en varios espacios de pequeñas editoriales que agradecen la visibilidad que aporta esta visita.

Letizia junto a Eva Orúe, directora de la Feria del Libro GTRES

Por ejemplo, en la caseta de Ediciones de la Torre han querido regalar a Letizia 40 miradas sobre el libro y su futuro, en el que se recogen diferentes textos de personas de diversas profesiones, edades o bagajes relacionadas con el mundo del libro.

En Editorial Nórdica, la consorte se ha llevado dos clásicos: Hambre, del premio Nobel noruego Knut Hamsun, y Noches blancas de Fiódor Dostoyevski. La última parada de la visita de la reina en el recorrido por las casetas ha sido la de la editorial Huerga y Fierro, donde ha recibido Sonido de otras lenguas, de Jaime Siles, y Poetas catalanas del siglo XXI.