Esta española monta un debate al contar la pregunta sobre su etnia que le hacen siempre en EEUU

La popular usuaria española residente en Estados Unidos Mariona Falomi, conocida en la red social de TikTok como @marionsfalomi, ha contado en un vídeo junto a una amiga suya el tema de la importancia de la etnia en el país norteamericano.

"Pensaba que sabía mi color de piel hasta que llegué a Estados Unidos y me di cuenta que no era blanca. En este país no entendemos el motivo te piden siempre de qué color es tu piel o de qué etnia eres, ya sea en la universidad, exámenes, carnet de conducir, etc", explica la joven.

Su amiga argentina concreta que pregunta si eres de origen afroamericano, hispano, latino, etc. "Hasta ahí todo bien, sé identificarme. Yo soy latina, tú eres española, hasta ahí todo bien", afirma ella, mientras Mariona se queja de que desconoce el interés que hay por conocer este aspecto.

"Un día estuve en una discusión con una persona que me dijo que no era blanca, le dije que cómo, que si no me veía. Si soy más blanca que la leche. Entonces le dije que si los de Europa qué éramos, pero nos hemos dado cuenta del tema del color de piel porque nos confunden con estadounidenses todo el rato por ser blancas", sentencia la usuaria.

Además, añade que "después cuando nos preguntan de dónde somos ya cambia porque ya no somos blancas, seremos extraterrestres". "Hasta en aplicaciones de citas te pide la etnia que eres", concluye la creadora de contenido, avanzando que este asunto iba a traer un debate.