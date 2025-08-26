Esta imagen de Feijóo provoca cientos de comentarios por lo que se ve en su cara

Una de las últimas publicaciones de Alberto Núñez Feijoó en X ha provocado cientos de comentarios, la mayoría de ellos relacionados con el tono de bronceado del dirigente del Partido Popular y de resto de miembros del partido, también de Miguel Tellado.

El presidente del PP compareció este lunes ante los medios de comunicación para proponer crear un registro de pirómanos y tenerlos localizados con una pulsera telemática.

"Proponemos crear un registro nacional de pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas mediante una sentencia firme que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España. Conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de usar pulseras telemáticas de localización", dijo Feijóo.

Pero, en redes, pocos han prestado atención a sus palabras porque muchos se han fijado en el tono de piel bronceado de Feijóo y del resto de dirigentes del PP. Los usuarios le recuerdan que para estar "sobrevaloradas" las vacaciones bien que las han disfrutado.