Esta joven madrileña cuenta lo que le pasa y arrasa al defender así la multiculturalidad en España 

La popular creadora de contenido Lorena Okenve, una joven española de orígenes africanos, ha realizado un vídeo para ensalzar la multiculturalidad que hay en España y ha mandado un mensaje a todos los que le preguntan por los países de sus padres, por dónde nació o por sus costumbres.

"¿Qué tienen en común un vasco, un gallego y un andaluz? Absolutamente nada, pero todos son españoles", ha comenzado diciendo Okenve en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok, donde tiene más de 200.000 seguidores.

La joven usuaria ha explicado que ella ha nacido en Madrid y ha contado lo que le ocurre cuando conoce a gente, ya que siempre le preguntan por sus orígenes en vez de pensar de primeras que ha nacido en España: "Soy negra y te digo que soy española y tú me quieres preguntar por mis padres, su cultura y mi país de origen".

"Perdón que te diga, pero tienes más en común conmigo que con cualquiera que te acabo de mencionar, que son personas que tienen otras costumbres, otras lenguas y otra cultura", ha afirmado Okenve.

"España es multicultural desde su origen"

Además, la joven creadora de contenido ha dejado una última reflexión relacionada con el aspecto de la multiculturalidad: "No puedes ser español y quejarte de la multiculturalidad porque España es multicultural desde su origen. Si al verme a mí no ves a una española no es por un problema de cultura, es por un problema de racismo y punto".

Su publicación en TikTok ha superado ya las más de 100.000 reproducciones y los 150 comentarios, entre los que le han hecho algunos como "maravillosa", "te sigo a partir de este vídeo", "qué verdades" o "eres perfecta".

Además, también ha sido compartido en X (la red social conocida siempre como Twitter) por el usuario Paco San José.