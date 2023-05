Una estadounidense prueba el McDonald's en España y arrasa con su veredicto

La usuaria de Tik Tok @kaitlyneats, una joven estadounidense que ha viajado a España, ha colgado un vídeo en su perfil en el que valora distintos productos que se venden en los McDonalds españoles.

"Estoy en España ahora mismo así que vamos a probar productos del McDonalds de aquí", comienza diciendo en el vídeo. Lo primero que prueba son las patatas fritas con queso, que las describe como "las clásicas patatas fritas de McDonalds con queso y bacon" y las valora con un 7 sobre 10.

Después ha seguido con las bolas de polla, que las ha comparado con "pollo-palomita". "Deliciosas. Un 9", ha indicado la joven, que también ha probado las alitas de pollo. Su opinión también es muy buena: "Oh, están buenísimas. Si no supiera que son de McDonalds no me daría ni cuenta, un 10."

"Estas patatas gajo... Todo está buenísimo, y súper sazonado. ¿Por qué en el McDonalds americano no hacen las cosas con tanta sazón? Un 8, sin duda", ha afirmado la joven, que ha seguido elogiando los productos.

Finalmente, la joven ha terminado de probar la hamburguesa McCrispy de miel y mostaza: "Creo que no la tenemos en Estados Unidos, pero podría estar equivocada. Es distinta a la miel y mostaza americana. Le voy a dar un 7/10".