Ni 'mú' de Venezuela y sin Sánchez: Felipe VI defiende un orden global "basado en normas" ante la "creciente amenaza"

Sin mencionar a Venezuela, sin el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente, pero con un mensaje entre líneas. Desde el Palacio Real de Madrid, Felipe VI ha presidido la Pascua Militar 2026 en un momento de alta tensión tras los ataques de EEUU en Caracas y la posterior detención de Nicolás Maduro.

En un momento de muchas dudas sobre lo que defiende el derecho internacional y la carta de derechos de las Naciones Unidas, el rey de España no ha hecho mención a lo ocurrido este sábado en el país caribeño, pero sí ha hablado de la importante de respetar "las reglas" del orden global.

Felipe VI ha mencionado los "múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias" y ha reconocido que la "sensación creciente de amenaza" en 2025 ha llegado "al corazón de Europa".

"En el año recién concluido, España ha seguido dando pruebas de su compromiso firme e inequívoco con la seguridad internacional", ha señalado, antes de poner en valor el compromiso de España "con el multilateralismo y el orden global basado en normas".

"No damos lecciones, pero tampoco las aceptamos"

Como cada Pascua Militar, el debate político se suele trasladar al Palacio Real. El evento encabezado por Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, este año sólo con la princesa Leonor, también se ha convertido en el punto de reanudación del curso político tras las navidades. La leve tregua de las últimas semanas ha terminado este 6 de enero y, este año, lo más destacado ha sido la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La encargada en intervenir, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado el papel de las Fuerzas Armadas españolas, asegurando que “somos un socio serio y fiable”. “Nuestro compromiso y el de nuestras Fuerzas Armadas es total, tanto en la UE, como de la OTAN o Naciones Unidas”, ha señalado.

Robles ha recalcado que “no damos lecciones a nadie, pero tampoco las aceptamos en este compromiso que España tiene”. “Por eso también, apoyamos a Ucrania, víctima de una ilegal invasión desde hace cuatro años por parte de Putin, vulnerando todas las normas del derecho internacional y humanitario”, ha razonado, antes de abogar por una “paz justa y duradera”, cuyos términos debe acordar “el pueblo ucraniano”.

Sin Sánchez presente y sin hacer ninguna mención al ataque de Estados Unidos en Venezuela y posterior detención de su mandatario, Nicolás Maduro. Lo que sí ha hecho ha sido alabar la figura de Felipe VI y el de la princesa Leonor tras sus años de formación. “Mis últimas palabras van dirigidas a la princesa de Asturias. Estás conociendo los valores que presiden la vida militar: el esfuerzo, la dedicación, el respeto, la ejemplaridad y una firme vocación de servicio a España y a los españoles”, ha destacado.

En ese momento, mirando a los ojos a la princesa Leonor ha destacado que es “la representación de una generación de mujeres y hombres jóvenes”. “Quiero que nos sintamos orgullosos de las mujeres, de las militares. Y todas aquellas que trabajan por la paz, la convivencia y un mundo más igual y más justo”, ha razonado.

El protagonismo de Leonor pese a que no dijo ni una palabra

La Pascua Militar no ha marcado el debut de la infanta Sofía, que pese a haber alcanzado la mayoría de edad en abril de 2025 no fue invitada a participar en este acto castrense. Tampoco era la primera vez de Leonor, que ya va por su tercera asistencia, pero sí ha sido su estreno en este acto con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, que ya le habíamos visto el 12 de octubre.

Como se estrenó en la Pascua Militar durante su primer año de formación castrense, ha llevado para este cita solemne en el Palacio Real el uniforme de gala correspondiente al ejército en el que se encontrara. Empezó con el de Tierra, siguió con el de la Armada y concluyó con el del Ejército del Aire.

Uniformes aparte, la princesa Leonor tuvo su cuota de protagonista a pesar de que no habla. Los discursos corrieron a cargo de Margarita Robles, ministra de Defensa, y del rey, que habló como Jefe del Estado y capitán general de los tres ejércitos. Pero la heredera acaparó todas las miradas por la complicidad que exhibió con sus padres, los reyes Felipe y Letizia, durante el besamanos previo al acto central en el Salón del Trono, y por las referencias directas a su persona.

Lo había hecho la ministra Robles, y lo hizo posteriormente Felipe VI en su discurso, que también mencionó a Letizia, aunque brevemente: "Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento, de orgullo y de gratitud hacia todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, del CNI y de todo el personal civil dedicado a la defensa. Son sentimientos que comparto con la reina y la princesa, que nos acompaña en este acto por tercera vez mientras continúa con su exigente formación militar, este año como alférez alumna de la Academia General del Aire, donde afronta también su formación como piloto militar".

"Me consta, Leonor, que tus vivencias y aprendizajes de estos últimos años te están ayudando a comprender y a asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar", añadió el rey en un mensaje que sirvió de cierre para este acto castrense instaurado en tiempos de Carlos III, el Borbón favorito de Felipe VI, y que sirve para reforzar el vínculo existente entre la Corona y las Fuerzas Armadas.