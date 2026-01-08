En Portugal hacen una afirmación sobre Felipe VI que a algunos en España les provocará un levantamiento de ceja

El periódico portugués Público, uno de los más vendidos de ese país, se ha hecho eco de un estudio anual que realiza UFO NO MORE, página web especializada en analizar las conductas de reyes, príncipes y duques, y que este año señala que el rey Felipe VI es "el rey más trabajador de toda Europa".

Felipe VI logra así el título superando a Alberto de Mónaco, junto al que encabezaba el ranking el año pasado. Ese dato es precisamente el que destaca el medio portugués, que apunta que "se mantiene a la cabeza, habiendo trabajado 192 días, cuatro más que en 2024" y añade que "la reina Letizia es también la consorte que más días de trabajo ha acumulado".

De hecho, Público destaca que Letizia supera "con creces nombres como la princesa Victoria de Suecia, la reina María de Dinamarca o la princesa Catalina de Gales". En el propio artículo se matiza que el rey Carlos y Camila del Reino Unido no están incluidos, "sin justificación alguna para su ausencia" y que, además, "el informe solo contabiliza los días laborables y no el número de compromisos, y es habitual que se incluyan varias apariciones institucionales en cada viaje".

Los primeros puestos del ranking

El ranking de reyes quedaría así:

Felipe VI (192 días trabajados).

Alberto de Móncaco (165).

Haakon de Noruega (156).

Felipe de Bélgica (139).

Carlos Gustavo de Suecia (131).

Qué pasa con Alberto de Mónaco

El periódico portugués pone el foco especialmente en el dato de Alberto de Mónaco, del que destaca que tuvo 43 días de compromisos menos que en 2024: "Se desconoce el motivo de la reducción de su agenda oficial, lo cual resulta sorprendente en un año marcado por la celebración del 20.º aniversario del reinado del sucesor de Rainiero III.

Aunque la lista no incluye al rey de Inglaterra sí tiene en cuenta a los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina: "El futuro rey ocupa el puesto 14 con 109 días laborables, lo que se traduce en 202 compromisos, 139 más que en 2024, año en que estuvo ausente para apoyar a su familia durante los tratamientos contra el cáncer de Catalina".