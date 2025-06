Este es el cartel que se encuentra en el parabrisas de un coche en Hospitalet: toda una medida preventiva

Un cartel que han colocado en el parabrisas de un coche del barrio de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, está provocando cientos de reacciones, convirtiéndose para muchos en toda una herramienta preventiva para evitar robos.

En concreto, ha sido la usuaria de TikTok Andrea Garmendia (@andreagarmendia27) quien ha enseñado el cartel, subiendo un vídeo a su cuenta de la red social que ya ha superado las 640.000 visualzaciones y 29.200 me gustas.

"Pov: vienes a Hospitalet y te encuentras esto", ha manifestado la usuaria, junto antes de mostrar como en un coche aparcado en la calle se puede leer una nota en su parabrisas que pone: "Nada de valor en su interior".

Además, la cosa no se queda así, ya que para más cautela el dueño del automóvil no se ha quedado tranquilo solo con este cartel, ya que también ha puesto otro en una de las ventanillas traseras que reza: "No hay nada de valor en el coche":

"Ojalá mi ex me hubiese avisado así también"; "A mí me gusta más cuando ponen: No me robes, soy del barrio"; "Yo fui de viaje y lo que hice es no limpiar mi coche. Entre los juguetes de mi hija, la almohada y la bolsa de Mercadona los ladrones no saben qué tiene valor y que no", han comentado algunos usuarios en tono divertido.