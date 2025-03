Este es el consejo de Lucía mi pediatra para tratar con los padres antivacunas

Lucía Galán Bertrand, más conocida como @luciamipediatra, ha contado en el podcast El Sentido de la Birra (@esdlb), cuál es su manera de tratar en consulta con los padres antivacunas.

"Todos días antivacunas en la consulta no, pero todos los meses alguien que te dice: de esto creo que no le vamos a vacunar", ha comenzado contando la doctora al inicio del vídeo.

"¿Qué te lleva a pensar que esta vacuna en concreto no debes ponérsela?", ha contado que le pregunta a los padres de los pequeños, algo a lo que ellos suelen contestar: "Bueno, es que he escuchado, he leído, he visto este vídeo y claro... me ha hecho pensar".

"Entonces de ahí aprendí que en ningún caso les puedes juzgar. Si se sienten atacados no van a volver a la consulta. El miedo es libre", ha asegurado la pediatra, apostando en esta situación por la paciencia y la comprensión.

"Precisamente estas personas son los que más escucha y tiempo necesitan para que tú les puedas explicar e ir desmontando uno a uno los argumentos que ellos te van mostrando y puedas intentar entender, al menos, su miedo de dónde viene", ha relatado la médica.

"Nuestro calendario vacunal en España no es obligatorio. O sea, cualquier padre puede decidir no vacunar a su hijo. Entonces, las vacunas recomendadas institucionalizadas sí que son gratuitas, previenen más de 13 o 14 enfermedades potencialmente mortales a las que expones a tu hijo", ha señalado Lucía.

"Es poco probable porque afortunadamente, gracias al histórico de coberturas vacunales que tenemos en nuestro país, eso hace una inmunidad del grupo", ha acabado explicando la pediatra.