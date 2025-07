Vox defiende, ya sin sonrojo, deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos

Carlos Luján / Europa Press via Getty Images

Vox ha defendido este lunes su propuesta de repatriar a millones de migrantes, un proceso que denomina "remigración masiva", según han explicado dos de sus dirigentes, Rocío de Meer y Samuel Guido Princesa.

Guido Princesa, portavoz nacional de Asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración, ha explicado en una comparecencia en su partido que "cuantitativamente hablando el número de personas que han entrado en Europa, que han entrado en España, hace que este problema ya no tenga una solución buena. Sólo hay una mala y una menos mala. La mala es convertirnos en Francia. La menos mala son repatriaciones masivas, un proceso de remigración".

La diputada Rocío de Meer se ha referido a ocho millones de personas -"más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación"- que han llegado en un muy corto periodo de tiempo y de diferentes orígenes, lo que hace "extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres".

"Todos estos millones de personas que han venido hace muy poco tiempo y no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios, pues tendrán que volver a sus países", ha dicho la diputada de Vox, según las grabaciones publicadas en la cuenta de la red social X del grupo parlamentario del partido, sobre una comparecencia en su sede este lunes.

Y añade que "esto será un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero por el que nosotros apostamos porque pensamos que hay algo más importante que preservar y porque tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo".

Estas explicaciones de los dirigentes de Vox tienen lugar después de que el presidente del partido, Santiago Abascal, criticara este domingo al "bipartidismo" de PSOE y PP por "las políticas de puertas abiertas que han permitido la llegada de inmigración ilegal masiva".

Abascal visitó Alcalá de Henares, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de esta localidad acordara la prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido como presunto responsable de una agresión sexual a una joven en esta localidad madrileña el pasado 28 de junio.

En referencia a estos hechos, Abascal denunció que "los españoles, con sus impuestos, estén manteniendo a los violadores de sus hijas y a los políticos que los traen".

Este lunes también, la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha dicho a la entrada en un acto que "para entrar en España tienes que respetar nuestras costumbres, tienes que respetar la ley y tienes que entrar de forma legal, y todo lo que no sea eso, no será permitido con Vox en el Gobierno", aunque no se ha referido a cifras concretas, puesto que considera que "ni la Policía sabe actualmente cuántos inmigrantes ilegales hay".