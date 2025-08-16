Este mensaje de Lucía Taboada sobre Feijóo ya es de lo más visto del día: 2.000 'me gusta' y subiendo

La periodista y escritora Lucía Taboada ha publicado un mensaje en la red social X en las últimas horas sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está siendo muy compartido.

"Feijóo falla un penalti y culpa del fallo al jardinero, al fabricante del balón, a la AEMET por informar mal de la trayectoria del viento y a Pedro Sánchez por no asumir él mismo la gestión del lanzamiento del penalti", ha asegurado, en un tuit que ya suma más de 2.000 me gusta.

El tuit, publicado este viernes, se produce después de que el líder del PP acusara al Gobierno de llegar "tarde" a los graves incendios que asolan varios puntos de España, con más de 115.000 hectáreas quemadas, pese a que la gestión forestal es una competencia de cada comunidad autónoma.

"La vigilancia en los bosques y en los montes españoles tenía que haberla activado el Gobierno con antelación y en mi opinión el Gobierno llega tarde", señaló Feijóo este miércoles en una entrevista concedida a Europa Press.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, contestó al líder del PP en una entrevista en Onda Cero y aseguró que "estas situaciones se hacen con prevención suficiente".

"Cuando Feijóo decía que el Gobierno de España ya iba un poquitín tarde, ese trabajo ya lo había hecho el Gobierno de España el día anterior", contestó el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.