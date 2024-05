Este minuto de Javier Ruiz vuelve a remover conciencias tras lo de Pablo Iglesias e Irene Montero

Un minuto que protagonizó el periodista Javier Ruiz en Cuatro en el año 2021 se está volviendo a difundir ahora, después del acoso al que esta semana fueron sometidos Pablo Iglesias e Irene Montero a las puertas de un juzgado.

En aquel momento se estaba tratando una información en la que se aseguraba que ambos habían pagado menos impuestos de los debidos en la reforma de su chalet de Galapagar.

Ahora, tras el acoso en el juzgado al que Iglesias y Montero acudían "como víctimas" de una persecución "continuada y sostenida en el tiempo", el usuario @Daniel_Globo_ ha recuperado el aviso que Javier Ruiz dio ya en 2021.

"Esto empieza a decir más de los medios de comunicación que de la familia Iglesias. ¿Estamos revisando las viviendas de nuestros gobernantes? ¿De nuestros políticos? Que yo no he leído nada del váter en el que está Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy ni Albert Rivera, que por cierto podríamos tener mucho que leer. Ni Inés Arrimadas, ni Santiago Abascal...", subrayaba el periodista.

"¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? Insisto, me da la sensación si hay pruebas que se publiquen y, si no, que se callen pero me da la sensación de que se están cruzando unas líneas... que son injustificables y que sólo se están justificando porque es Podemos. Y es muy peligroso", dejaba caer.

Esas palabras acumulan ahora en tres días más de 600 compartidos y 1.000 'me gusta'.