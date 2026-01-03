Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Política
Sánchez pide respeto al derecho internacional y Abascal celebra que se restaure la "democracia en Venezuela": reacciones a la captura de Maduro

Los partidos de izquierda, de forma unánime, critican a Trump por violar la soberanía de Venezuela: "EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana".

Javier Escartín
Nicolás Maduro, el pasado diciembre en Caracas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diferentes miembros del Ejecutivo y los principales líderes de los partidos de la oposición han reaccionado este sábado a la captura por parte de Estados Unidos del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación en Caracas que empezó con una serie de bombardeos sobre diferentes enclaves militares en la capital. 

Sánchez ha hecho un llamamiento a la "desescalada" tras el ataque y ha pedido respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, en una publicación realizada en su cuenta de X. 

"El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha escrito.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este acontecimiento para volver a señalar al gobierno español, al que considera "aliado" del régimen de Maduro. "El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas.  La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece", ha señalado.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha relacionado la captura de Maduro con Sánchez, quien debería estar "preocupado". "La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán", ha dicho el dirigente. Igualmente, Abascal se felicita porque hoy el mundo "es un poco más libre". "Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello", ha indicado en un mensaje en 'X'.

Los partidos de izquierda han criticado de forma unánime la acción de Estados Unidos. Sumar, por ejemplo, cree que esta acción ya viene precedida de "graves violaciones" del derecho humanitario con asesinatos de supuestos traficantes de drogas en lanchas.

El partido, además, ha hecho un llamamiento "al Gobierno de España a condenarlos y a la movilización popular para evitar que se conviertan en el prólogo de ataques y de una invasión de Venezuela", algo que, según ha subrayado, "desestabilizaría a toda América Latina", según ha informado.

La ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha condenado cualquier ataque militar unilateral que vulnere la soberanía de un país, al considerar que este tipo de acciones son "injustificables" en cualquier contexto.

"EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela. España es un país de paz. Rompamos relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde", ha dicho por su parte la líder de Podemos, Ione Belarra.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha condenado igualmente esta "agresión militar criminal" que "viola" la soberanía de Venezuela "y pone en riesgo a la población civil", ha dicho también en X.

