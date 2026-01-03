¿Y ahora qué?: el incierto escenario que se abre en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Miembros de diversas fuerzas de seguridad participan en una concentración cívico-militar el 25 de noviembre de 2025 en Caracas, Venezuela.

La amenaza se consumó y el ataque de Estados Unidos a Venezuela se materializó en la madrugada del 3 de enero, junto con la captura y detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Desde 2020, Estados Unidos mantenía acusaciones formales contra Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo, con recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

La Fuerza Delta del Ejército estadounidense, una unidad de élite de fuerzas especiales, llevó a cabo la operación para capturar a Maduro, a partir de información de la CIA. La pregunta es obligada: ¿y ahora qué?

El futuro judicial de Maduro y Flores

Nicolás Maduro y Cilia Flores en una comparecencia pública en Venezuela. GETTY IMAGES

La Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha confirmado la acusación formal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York (Tribunal de Justicia de Brooklyn), "por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense"

Bondi afirmó que ambos "pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses".

Situación inmediata en Venezuela

Tras los bombardeos y la captura anunciada, el país está bajo emergencia nacional, con cortes de luz, explosiones en varias zonas de Caracas y mandos chavistas intentando mostrar que aún hay estructura de poder

No está claro quién manda realmente: la Constitución prevé que asuma el vicepresidente o el presidente de la Asamblea Nacional, pero el chavismo puede intentar mantener un "madurismo sin Maduro" mientras la oposición reclama un gobierno de transición.

Y ahora qué, según Trump

Mientras, a media tarde Donald Trump comparecía en rueda de prensa desde su resort y residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, para explicar los detalles de la operación en Venezuela y de la detención de Maduro, hablando también de los planes estadounidenses en el país caribeño y de su futuro inmediato.

Trump afirmó literalmente que "vamos a dirigir el país ahora" hasta que pueda producirse una "transición adecuada", sugiriendo una tutela directa de EEUU sobre Venezuela y advirtió a los altos mandos y funcionarios que sigan leales a Maduro de que "el futuro será muy malo para ellos".

En cuanto al futuro petrolífero y económico, Trump no se cortó al vaticinar mucho petróleo y dinero: anunció que "las grandes compañías petroleras estadounidenses" irán a Venezuela a "arreglar la infraestructura petrolera destrozada" e "invertir miles de millones", con la promesa de que "empezarán a ganar dinero para el país".

Sin embargo, en lo político no presentó un esquema claro sobre quién gobernará en Venezuela a corto plazo: mencionó que el país tiene un vicepresidente, sin comprometerse a un calendario electoral ni a un papel concreto de la oposición venezolana.

¿Quién mandará en Venezuela? La carta de María Corina Machado

Al margen de los mecanismos de sucesión, puede que el poder real pase a un núcleo civil-militar encabezado por figuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y altos mandos del ejército.

Expertos del International Crisis Group y del Council on Foreign Relations coinciden en que una detención no implicaría automáticamente un cambio de régimen. El chavismo es hoy una estructura de poder coral, con múltiples centros de decisión y una fuerte dependencia de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas son el factor clave. Estudios del Wilson Center subrayan que su lealtad no es ideológica, sino funcional: control de empresas, puertos, minería y logística. Mientras ese equilibrio no se rompa, no habría un colapso inmediato del poder, pero ya se ha roto.

"Llegó la hora de la libertad": así comienza la carta que María Corina Machado ha dirigido a los venezolanos horas después de la captura de Maduro. Atribuye a Estados Unidos la decisión de "hacer valer la ley" tras el fracaso de una salida negociada. El texto proclama el retorno de la soberanía popular, promete liberar a los presos políticos, "poner orden" y reconstruir el país, y subraya que "lo que tenía que pasar está pasando" tras años de lucha.

Sin embargo, Trump ha dejado claro durante su comparecencia que María Corina "sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo interno ni el respeto del país".

En el plano institucional, el documento afirma que Edmundo González Urrutia fue elegido "legítimo Presidente" y exige su reconocimiento como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. Llama a "hacer valer el mandato y tomar el poder", pide movilización y organización dentro y fuera del país, y anticipa instrucciones por canales oficiales. Cierra con un mensaje de cohesión y determinación —"Venezuela será libre"— y un llamamiento a mantenerse alertas y en contacto en "horas decisivas".

El riesgo de fragmentación y violencia

El mayor peligro no sería una transición ordenada, sino una lucha interna. Analistas del Brookings Institution advierten de tres riesgos concretos: división en el estamento militar, con mandos regionales actuando por su cuenta, recrudecimiento de la represión interna, para demostrar control y explosiones sociales localizadas, en un país con más del 80% de la población en situación de pobreza, según la Encovi.

No obstante, la oposición venezolana lleva años preparando "planes de 100 horas y 100 días" para un gobierno post‑Maduro (seguridad, estabilización macroeconómica, petróleo, ayuda humanitaria), que habían sido compartidos informalmente con la administración estadounidense; ahora la cuestión es si tienen poder real dentro del país para aplicarlos.

La voz de un experto: "El momento no es casual"

Según Tiziano Breda, analista senior para América Latina en ACLED, "el momento no es casual; parece tener como objetivo socavar el aniversario del mandato más reciente de Maduro", opina.

Para Breda, la escalada se produce tras meses de creciente presión estadounidense sobre Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo ataques contra docenas de supuestos buques de contrabando y acciones contra varios petroleros. Estas medidas no lograron quebrar el círculo íntimo de Maduro, y Washington ha pasado de las operaciones en el mar a la acción directa en territorio venezolano.

"Lo que suceda a continuación dependerá de la respuesta del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela", añade. Hasta el momento, han evitado la confrontación directa con las fuerzas estadounidenses, pero los despliegues en las calles apuntan a esfuerzos por contener los disturbios.

"Una transición fluida sigue siendo improbable, y el riesgo de resistencia por parte de grupos armados pro-régimen, incluyendo elementos dentro del ejército y redes rebeldes colombianas activas en el país, sigue siendo alto", concluye.

Opiniones de analistas y think tanks

Por un lado, están los optimistas (Brookings, CFR, algunos neoconservadores), que ven una oportunidad para restaurar la democracia si EEUU apoya a la oposición con ayuda económica y de seguridad, al margen de lo que dice el derecho internacional respecto a la intervención; María Corina Machado y Edmundo González podrían liderar un gobierno provisional con elecciones rápidas, y el ejército pactar para evitar juicios.

En el "bando" pesimista, New York Times, The Guardian, que advierten de un "Vietnam latino" o "Afganistán 2.0" con vacío de poder, facciones armadas (colectivos, ELN), señores de la guerra y más violencia; la historia de transiciones post‑autoritarismo en la región es "accidentada", y el ejército no se evaporará con vacío de poder, facciones armadas y más violencia.