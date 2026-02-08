Preguntan a Miki Nadal si cree que los jóvenes españoles deberían hacer la mili y contesta de forma nítida

El humorista y presentador Miki Nadal ha ofrecido una entrevista al diario El Español en la que ha hablado de muchos asuntos de actualidad y, como suele ser habitual en él, no ha dudado en hablar con sinceridad de que le parecería si los jóvenes españoles volviesen a hacer el servicio militar obligatorio, conocido como la mili.

"En la mili me lo pasé muy bien, la verdad es que era bastante bonito y agradable. Me vino muy bien, pero no la volvería a repetir", ha asegurado él, en primer término. Antes de detallar los motivos por los que sí recomendaría hacerlo.

Miki Nadal ha defendido que "yo sí lo recomendaría, conoces a gente de otras regiones y eso vertebra bastante". "También te imprime carácter de disciplina, ir corriendo a todos los sitios, para luego estar esperando, la paciencia te la cultiva bastante", ha razonado, aunque el periodista no sabe si lo dice en broma o en serio.

"Lo que no tengo claro es si sería obligatoria para todos y todas. Porque entonces requiere unas infraestructuras diferentes, hay que hacer una separación en el sentido íntimo de la convivencia", ha destacado.

Todos con sus "cuentas verificadas"

Respecto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales, el humorista ha reaccionado con bastante rotundidad.

"No me parecería mal que todos tuvieran su cuenta verificada. Pero no por controlar, sino para asumir la responsabilidad si estás haciendo bullying o amenazando a una persona", ha señalado.

Miki Nadal ha justificado que, en el caso de los menores, "me parece Bien que se controle porque son vulnerables". "Los niños con 10 o 12 años ya tienen redes, y luego pasa lo que pasa. Hay mucha red de pederastia, de corrupción...", ha señalado.

"Tiene que haber un pequeño control, como en el resto de cosas de la vida. Igual que se les prohíbe comprar tabaco, fumar o beber. ¿A quién le parece mal eso?", ha cuestionado el cómico.

También ha sido preguntado por el lío que ha provocado el anuncio de Sánchez y la posterior crítica del multimillonario y dueño de X, Elon Musk, contra el presidente del Gobierno de España.

"Esas peleas me parecen totalmente inofensivas. Son dos personajes que se trolean por redes. Pero no creo que uno haga algo en detrimento de su red social, ni el otro en detrimento de su país. Cosas un poquito pueriles", ha razonado.