Un psicólogo analiza las palabras de Ester Muñoz sobre el soldado español retenido por Israel y lo que dice de ella le va a escocer

El psicólogo Mauricio Martín Nunes, conocido en redes sociales como "El que observa", ha publicado un vídeo analizando las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sobre el soldado español que ha sido detenido por Israel mientras estaba en el sur del Líbano en una misión.

"Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida", comentó Muñoz en una comparecencia ante los medios en el Congreso, generando una gran ola de reacciones en las redes sociales.

Nunes ha sido demoledor y tajante, describiéndola al principio del vídeo como "Ester Muñoz, la frívola". Especialista en el carácter y comportamiento, ha sido muy crítico: "Lávese la boca antes de hablar de personas que se juegan la vida. Usted no aguantaría ni media hora sin cobertura en el móvil. Hay que tener un cuajo de hormigón armado".

"Hay que tener mucha cara para comparar un atasco en la Castellana con que te apunten a la cara en una zona de conflicto, Oriente Medio, a tu convoy en una zona de guerra", ha añadido.

"Compara el stop de un semáforo con un cañón"

La crítica ha ido a más: "Usted compara el stop de un semáforo con un cañón de guerra". Y ha continuado comparando que "a usted le hacen esperar en su coche oficial para que no llegue tarde a su café".

"Lo suyo es frivolidad y lo de esta gente, los militares que se juegan la vida, es servicio", ha rematado. Además, le ha querido dar un consejo de parte de alguien "que sí sabe qué es la calle": "La próxima vez que quiera hacer una broma por unos chicos que están en una zona de guerra, zona de conflicto, defendiendo a su país, háganos un favor y cállese por el bien de su país":

"Usted no es valiente ni es graciosa"

"Póngase usted el chaleco y súbase a un blindado y vaya allí a la 'blue line' a que le retenga un ejército que no es el suyo mientras decide si le deja pasar o no. Verás cómo el reloj pasa mucho más despacio, pero mucho más despacio que ese que tiene usted en su despacho con aire acondicionado", ha sentenciado.

Y ha concluido con un tajante final: "Usted no es valiente ni es graciosa por decir esas cosas, señora Muñoz, usted simplemente es una privilegiada que no sabe lo que es el barro, que no sabe lo que es el miedo y que no sabe lo que es el honor. Quédese en su control de tráfico, que es lo máximo que su currículum le permite entender de lo que es la vida real".