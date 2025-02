Estos 26 segundos de Antón Losada sobre el 'volantazo' del PP al decreto ómnibus dicen mucho con poco

El politólogo Antón Losada solo ha necesitado 26 segundos para 'caricaturizar' el 'volantazo' del Partido Popular al decreto ómnibus con varias frases para enmarcar, generando cientos de comentarios en el vídeo publicado en su perfil de TikTok (@antonlosadaoficial).

El pasado miércoles 29 de enero los populares anunciaron a través de su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, que apoyarán el nuevo decreto, sin dejarse en el tintero mencionar que "ya han caído medidas de las que pretendían colar". Esto ha dado que hablar por el 'ahora no, ahora sí' y Losada ha sido uno de los más sonados.

Su reacción ha sido a través de la interpretación de una escena en la que actuaba como dos personajes, caricaturizando lo que ha pasado con el PP. "Oye, ¿viste que finalmente el Partido Popular votará a favor del decreto?", comenzó diciendo, gesticulando de una forma que daba a entender su mensaje.

"¡Qué me dices! ¿Y el palacete? ¿Quitaron el palacete?", reaccionó el mismo, como si se respondiera. "No... Ahí sigue. Dicen en el PP que es una trampa del PSOE, pero ellos no caen...", añadió justo después.

"Nuestro Alberto (Núñez Feijóo es un lince), no se le escapa una", ha rematado el politólogo en el vídeo, que ha cosechado en el vídeo más de 67.000 visualizaciones y 5.000 'me gusta' (y subiendo). En cuanto a reacciones, muchos se han visto sorprendidos por el volantazo, aunque celebran que se vaya a aprobar. Sin embargo, no han dejado títere sin cabeza.

El comentario que más ha llamado la atención ha sido el del usuario @pepimlan: "Ahora que ven que puede salir la votación, ahora ya votan que sí. Cuando veían que no podía salir, les daba igual 20 millones de españoles solo para que el Gobierno perdiera una votación".