El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha reunido este sábado en Múnich con el gobernador de California, el demócrata y empresario Gavin Newsom, a quien le ha querido regalar un ejemplar en español de 'El Quijote', una novela de Miguel de Cervantes conocida por ser la obra magna de la literatura española.

El demócrata (uno de los rostros más conocidos del partido), por su parte, le ha regalado una colección de libros, entre ellos "Los cuentos de la criada", de Margaret Atwood. "No es contrabando, son solo unas pocas palabras, no estamos tratando de reescribir la historia", ha bromeado el demócrata.

El jefe del Ejecutivo español ha compartido el encuentro, celebrado en el marco de la Conferencia de Seguridad, a través de 'X' (antes conocido como Twitter), donde ha querido dar las gracias al gobernador de California por sus valores progresistas.

"Espero que disfrutes de la sabiduría de Cervantes. En ella encontrarás inspiración para enfrentarte a los gigantes", ha continuado Sánchez, en lo que podría considerarse como una referencia al presidente republicano Donald Trump, así como a tecnócratas como Elon Musk (quien dijo que Sánchez "está asesinado España").

Durante su participación en Múnich, el presidente español también ha querido dejar claro que cumplir con el 5 % que reclama Trump implicaría una mayor dependencia con EEUU, en vez de la autonomía de Europa, por lo que cree que el ejército europeo debe crearse ya, no dentro de diez años.

Newson uno de los posibles candidatos de los demócratas para las próximas elecciones

El empresario es uno de los rostros más conocidos del Partido Demócrata y, según se especula, podría ser uno de los próximos candidatos de los demócratas para intentar recuperar el poder en la Casa Blanca de cara a las próximas elecciones presidenciales, que en teoría deberían llevarse a cabo en 2028 (y en las que no podría participar de nuevo Donald Trump).