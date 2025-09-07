Euprepio Padula se despacha como pocos por lo que pasa al comienzo de la final del US Open entre Alcaraz y Sinner

Personas esperan para ingresar al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, este domingo en Nueva York, para la final del Abierto de Estados Unidos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz se enfrenta este domingo a Jannik Sinner por el puesto del número uno del mundo de la ATP en la final del US Open, que tenía previsto comenzar a las 20:00 (hora española), pero que la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus medidas de seguridad han provocado que se retrase, según informó la organización.

"Como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para ocupar sus asientos, hemos retrasado el inicio del partido de hoy", anunció la organización en su cuenta de la red social X.

El periodista Euprepio Padula ha reaccionado a esto despachándose como pocos. No ha necesitado nombrar ni una vez a Trump para calificarlo de forma rotunda. "Este personaje detestable está retrasando el comienzo de la final del #usopen entre Alcaraz y Sinner", ha escrito en su cuenta de X.

"Es probable que el comienzo se retrase una hora por problemas de seguridad. Una vergüenza incomprensible. Con lo que cuestan las entradas es cómo para montarla", agregó en la publicación.

El partido, que según anunciaron en un principio se retrasaba solo media hora, hasta las 20:30 hora española, terminó alargando la demora hasta casi las 21:00 de la noche en la península española.