Euprepio Padula ve estos 25 segundos de Ayuso en 'Espejo Público' y reacciona con contundencia: "Increíble"

El presentador Euprepio Padula ha reaccionado con mucha contundencia a las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo en su entrevista de este miércoles en el programa de Antena 3 Espejo Público.

Días después de comparar las protestas contra Israel en La Vuelta con el atentado terrorista de Múnich en 1972, la dirigente autonómica ha vuelto a hablar desde el plató del programa de Susanna Griso sobre ello.

"Tú dile a Israel que no. Que esto, con magdalenas y un paquete de flores, que vaya a negociar con Hamás. Está todo lleno de medias tintas. Ojalá no haya un bombardeo, ojalá nadie muera. Ojalá haya una solución", explicó sobre la situación en Gaza.

Susanna Griso le recordó a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "da la sensación de que estamos ante una ofensiva en Gaza, ya la definitiva, porque se le está pidiendo a los civiles que huyan, pero no se sabe a dónde pueden huir".

Pero Ayuso no ha dudado en seguir en sus trece: "El problema es que Egipto no les abre las puertas. Nadie quiere saber de esta gente. Nadie quiere saber de lo que tiene que ver con Hamás".

Al ver estas palabras, Euprepio Padula no ha dudado ni un segundo en contestar a los 25 segundos de Ayuso, con un mensaje que ya suma más de 2.000 me gusta: "Da mucha vergüenza escuchar alguien hablar con esta frivolidad del dolor de un pueblo que está siendo exterminado. Increíble. 'Nadie los quiere' dice hablando de un pueblo que lo único que quiere es vivir en su tierra".

La dirigente autonómica también fue preguntada sobre lo que dijo Nacho Cano el pasado martes en El Hormiguero. El cantante definió al Gobierno de Pedro Sánchez como "banda criminal" y reclamó a la Guardia Civil que interviniera en España porque "estamos muy mal".

La presidenta madrileña respondió, asegurando que "lo que más me preocupa es saber que estamos gobernados por algunos políticos que se comportan como mafiosos". "Ayer lo dijo perfectamente Nacho Cano en El Hormiguero. Es algo que estremece y que está sucediendo todos los días", contestó.