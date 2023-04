Su excuñado le dice qué nombre le va a poner a su hijo y la rima que le hace es tremenda

La usuaria de TikTok @gigi.blux ha publicado un vídeo explicando lo que le ocurrió, hace un tiempo, con la familia de su expareja cuando el hermano de este le mencionó el nombre que le iba a poder a su hijo en caso de salir varón.

Según ha señalado antes de relatar la historia, su exnovio es argentino, por lo que no conocían que en España los niños elaboraran en el colegio todo tipo de rimas para meterse unos con otros.

No obstante, algunos internautas han ejemplificado algunas que sí existen en el país sudamericano. Por lo divertido de la anécdota, el vídeo ha recopilado más de 90.000 'me gusta' y 820.000 reproducciones.

"Un día decidió presentarme a la familia. Toda Argentina (estaba ahí). Salió el tema de conversación de que mi excuñado iba a ser papá. yo viendo ahí la oportunidad y pregunté por el nombre que le iban a poner", ha empezado explicando.

Al decirle que, si salía niño, le iban a poner Luca, la internauta no supo reaccionar de otra manera: "¿Luca? ¿Y no os da miedo que hagan la rima? (...) Yo ahí ya no miraba a mi novio porque estaba metida en la mierda".

"¿No lo habéis escuchado? Aquí en España, cuando alguien se llama Luca, los niños le dicen 'Luca, mi polla con peluca'", ha continuado relatando. Para terminar, ha asegurado que agradeció que la abuela no le hubiese escuchado bien.