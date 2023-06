Un experto en comunicación no verbal se fija en lo que hace Felipe VI aquí y saca una clara conclusión

El rey Felipe VI ha recibido este viernes en el Palacio de la Zarzuela a una delegación de empresarios europeos en un acto encabezado por el el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de BusinessEurope, Fredrik Persson

Como siempre en este tipo de eventos, todos los participantes han posado para la foto oficial donde el rey de España se ha colocado en el centro de la imagen.

A simple la vista la foto no tiene mucho misterio pero a ojos de una persona entrenada en la comunicación no verbal como José Luis Martín Ovejero tiene bastante miga. Tal y como ha explicado Ovejero, el rey es el único que no posa con las manos cogidas por delante, un tema no menor.

"A ojos de la comunicación no verbal el único que posa transmitiendo seguridad es Felipe VI. Cuando el cerebro se encuentra inseguro el cuerpo tiende a protegerse. Por ejemplo con las manos cogidas por delante", ha explicado el experto en Twitter.