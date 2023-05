Iñaki Gabilondo intenta dar respuesta a los que dicen que el rey Juan Carlos estaba "pringado" el 23F

MILA VS MILA

Mercedes Milá se ha sentado en el plató de Milá vs. Milá con el periodista Iñaki Gabilondo con el que ha recordado viejos tiempos y con el que ha hablado hasta del rey Juan Carlos I y de su papel en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

"Hay una cosa que me interesa personalmente mucho, que es, que hay gente que sigue insistiendo, y que los conocemos, que el rey Juan Carlos, el emérito, estaba pringado con el 23-F", ha preguntado Milá.

"Los grandes acontecimientos nunca se terminan de esclarecer, todos quedan flotando con 87.000 millones de enigmas. Yo qué sé. Yo no tengo ni idea", ha afirmado Gabilondo.

Ha añadido el veterano periodista que lo que sí sabe es que ha visto al rey durante mucho tiempo en viajes y que, "por todo el mundo ha andado pregonando la nueva de la democracia que llegaba a España".

"Cada vez me resulta más difícil de imaginar que habiéndole visto yo como le he visto en tantos lugares del mundo como gran abanderado de la causa democrática que se estuviera metiendo en ese jardín. Vete a saber", ha sentenciado.

Para acabar ha añadido que los seres humanos "nos sentimos atrapados por exceso de verborrea, por hablar lo indebido, por haber dicho lo no debido en vete a saber dónde. La posibilidad de ser malinterpetado. Yo qué sé, no tengo ni idea. A mí, de todas maneras, me cuesta bastante imaginarlo".