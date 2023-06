Los expertos se pronuncian rotundos y desmontan el sonado vídeo del agricultor y la hierba 

Varios expertos han desmontado un sonado vídeo en el que un agricultor responde en TikTok a una usuaria que le había recomendado quitar "rastrojos y hierba que luego cuando llueva no hay nada en la tierra que retenga el agua".

"Muchacha, ¿tú sabes por qué estamos quitando la hierba de las olivas? Porque la hierba se come el condimento de la oliva, que la oliva es la aceituna. Si tú no quitas la hierba, la hierba se chupa toda la humedad de la oliva, toda la humedad, y la aceituna no crece, por eso estamos quitando la hierba, chiquilla", responde el agricultor.

Tras el revuelo por el vídeo, Andrés Rodríguez Seijo, doctorado en ciencias del suelo en la Universidad de Vigo, ha señalado que "el agricultor no tiene ni puta idea": "Ese manto vegetal retrasa la pérdida de agua por evaporación, además de reducir la erosión, por no hablar de los problemas por fauna silvestre. El agricultor necesita actualizarse mucho".

Según destaca, "en ese caso la cubierta vegetal le vendría de perlas porque tiene pendiente y por tanto erosión (pérdida de suelo, agua y nutrientes)": "Con una cubierta incluso puede reducir los aportes de fertilizante".

El biólogo Cristian G. Fortes dice que "este tío se equivoca" porque "se dedica a trabajar el campo de forma tradicional y sabe lo que le han enseñado en casa, pero eso no tiene por qué ser correcto".

"Esa hierba mantiene humedad, biodiversidad y protege de la erosión", destaca.