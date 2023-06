Un farmacéutico recupera el "mejor parte de la historia" y logra un exitazo en redes

El farmacéutico Guille Martín, muy popular en Twitter como @Farmaenfurecida, ha recuperado un parte médico y ha triunfado al momento en la red social.

"Hace seis meses del mejor parte de urgencias de la historia", ha escrito junto a una captura del mismo. El parte en cuestión está fechado el 21 de noviembre de 2022 y lo que pone no tiene desperdicio.

"Acude porque el reloj inteligente suele marcarle una FC entre 60 y 72 lpm y ahora le marca 00 y lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00", se puede leer al comienzo.

A continuación, el médico escribió que el paciente "se encuentra bien y no presenta clínica. No disnea. AC:RsCsRs a 88pm. ID: No se objetiva patología". Ante esto, le diagnostica "funcionamiento incorrecto reloj inteligente".

Además, en el "plan" a seguir por el paciente, agrega: "Se aconseja valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario. Se aconseja reparar reloj inteligente".

Las reacciones a esto han sido épicas. "Parece broma pero no sabéis las de cosas tipo esto que pasan por triaje", ha asegurado un médico en los comentarios.