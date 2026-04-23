Feijóo felicita así el día del libro y Antonio Maestre se fija en lo que lleva en la mano: da un palo a sus asesores

Las redes sociales han pervertido la conversación y son muchos los políticos e influencers los que aprovechan los días señalados —como este Día del Libro— para hacer publicaciones que son poco creíbles.

Esto mismo le ha pasado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo mensaje para conmemorar este día tan señalado —además del día grande de Aragón y Cataluña— ha dado mucho que hablar por la poca credibilidad que transmite.

"En cada libro hay un primer viaje a lo desconocido. Un tesoro que nos acompaña en los momentos difíciles, nos enriquece y amplía nuestra mirada del mundo. Hoy celebramos su valor y la importancia de cuidarlos y protegerlos", ha escrito el líder de la oposición.

En su mano sostiene un libro de grandes dimensiones donde no se puede ver el autor. Además, el entorno en el que está hecha la foto es una gran librería donde principalmente hay tomos antiguos.

Esto ha llegado hasta el periodista Antonio Maestre que, como muchos otros, se ha percatado de lo que Feijóo llevaba en su mano y ha dejado un tuit de lo más difundido: "Aparece ojeando un incunable en una librería de viejo para que quede en evidencia que no tienen libros cerca. Un aplauso a sus asesores".

En redes, muchos han recordado, por ejemplo, lo que dijo el escritor Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero de Pablo Motos sobre Feijóo como líder político.

"Ya lo dijo Pérez Reverte en El Hormiguero como Feijóo se rodea de mediocres porque el es mediocre, no está preparado. Está a años luz de Sánchez, ayer quedó tan en evidencia que ni siquiera sabe leer que hoy sacan esta chorrada. Dios nos libre de semejante mediocridad", comenta un usuario.

Otros han tirado de humor: "Como lea igual que en el Congreso no se acaba ese libro en 20 años", "Recuerdo una entrevista a Tellado en la que fue incapaz de dar un libro de referencia" y "Lo tiene al revés y es la primera página que es en blanco".