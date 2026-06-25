Feijóo habla sobre la vivienda que tiene en El Viso y Óscar Puente pone la puntilla: "Estás tardando"

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados antes del parón veraniego fue muy tensa. Antes se produjo la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre los casos judiciales que rodean al PSOE, como el de Leire Díez y las sentencias a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Durante la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo preguntó a Sánchez si había presentado la declaración de la renta, a lo que el presidente del Ejecutivo respondió sin dudarlo: "En fin, señor Feijóo, si quieres, hoy mismo yo la presento con usted, la hacemos pública y así nos enteramos de cuánto le paga a usted su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en El Viso".

En ese sentido, el líder del PP quiso replicar matizando que su pregunta no viene porque "sospeche que tiene algo sin declarar", sino porque ha hecho "tantos viajes al exterior que, cualquier otro presidente, repáselo, los españoles estamos cumpliendo con nuestras obligaciones con Hacienda y Hacienda no ha cumplido con sus obligaciones en tres años", en referencia a los presupuestos.

"Ya estás tardando"

La cuestión de la vivienda de Feijóo en el exclusivo barrio madrileño ha generado numerosos comentarios y este jueves ha afirmado que Óscar Puente, ministro de Transportes, ha dicho que tiene un "chalet": "Yo no tengo ningún chalet, primera mentira del señor Puente que como ustedes se pueden imaginar, forma parte de su forma de actuar en política".

"El arrendamiento del piso donde vivo, obviamente, lo paga mi familia y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo. Pero si lo he explicado por activa y por pasiva", ha dejado claro Feijóo.

Poco ha tardado Puente en responder y en poner los puntos sobre las íes a Feijóo: "Yo no he dicho que tengas ningún chalet. Entre otras cosas porque no tengo ni idea de lo que tienes".

"Lo que he dicho es que pongas a disposición de la ciudadanía las pruebas que acrediten que pagas la vivienda en la que resides. Tan simple como eso", ha rematado. Más tarde ha añadido: "Y por cierto, estás tardando".