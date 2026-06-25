El presidente de RTVE pide disculpas a la madre de Fabián Ruiz por haberla subtitulado: "Como andaluz me duele doblemente"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López,en su comparecencia en el Senado.

Fabián Ruiz ha sido protagonista en las últimas horas tras lanzar una pulla a RTVE. La televisión pública emitió el documental Denominación de origen, donde salían familiares de los jugadores que forman parte de la Selección Española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Cuando le llegó el turno a la madre del futbolista sevillano, natural de Los Palacios, en la provincia de Sevilla, RTVE decidió subtitularla por tener acento andaluz. El corte se difundió rápidamente en redes sociales y llegó hasta el jugador.

En una entrevista reciente concedida a DAZN, Fabián Ruiz se despidió diciendo: "Por último, si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer".

"Fue un error"

De esta forma, el futbolista sevillano mandaba un recado a RTVE, afeándole el hecho de que subtitulara a su madre en el documental. La polémica parece haber llegado a la cúpula del ente público, y su presidente, José Pablo López, se ha disculpado.

El máximo dirigente de la corporación pública ha pedido disculpas "sin ningún tipo de paliativos y en nombre de RTVE, a todos los andaluces y andaluzas, y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz".

A continuación, José Pablo López ha calificado la decisión de subtitularla en el documental como "un gran error". "Como andaluz me duele doblemente. El acento andaluz es riqueza, es un patrimonio de nuestra cultura y jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción", ha asegurado.

¿Quién es Fabián Ruiz?

Fabián Ruiz Peña (Sevilla, 1996) es un centrocampista español que ha construido una trayectoria sólida en la élite europea gracias a su talento técnico y su inteligencia táctica. Formado en el Real Betis, su crecimiento fue progresivo hasta convertirse en una de las piezas clave del equipo sevillano.

Su despegue definitivo llegó en el Nápoles, donde se consolidó como uno de los interiores más completos de la Serie A. En el fútbol italiano pulió su lectura del juego y su regularidad, convirtiéndose en un organizador fiable con un gran golpeo de balón.

En 2022 dio el salto al Paris Saint‑Germain, donde ha asumido un rol de equilibrio en un equipo repleto de talento ofensivo, siendo una pieza clave para la consecución de dos Champions League. Además, es internacional habitual con España, cosechando trofeos como la Eurocopa en 2024.