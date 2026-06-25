Así se registraron los terremotos de Venezuela en la red sísmica española: "Las vibraciones se solapaban"

Un equipo de trabajadores retira escombros de uno de los derrumbes de Caracas tras el terremoto de Venezuela

Los terremotos se sucedieron con apenas 39 segundos de diferencia. El primero llegó al filo de la medianoche (hora española) entre el miércoles al jueves. Magnitud 7,2. El segundo, poco después. Lo sorprendente fue que su magnitud era incluso superior, no era una réplica: 7,5. El mundo sigue mirando a Venezuela, que se recupera de uno de los peores terremotos de su historia reciente.

Unos terremotos que se hicieron sentir en todo el planeta. Una sismóloga del Instituto Geográfico Nacional, Beatriz Gaite, explica a El HuffPost por qué se habla de doblete sísmico y no de terremoto y su réplica: "Las réplicas normalmente ocurren con una magnitud una unidad menor, pero los dobletes tienen magnitudes similares; la diferencia es menor a 0,5 entre ellos".

Además, la sismóloga detalla a este medio cómo la estación más cercana de la red sísmica recibió las vibraciones de las ondas sísmicas: "Las del primer terremoto se solapaban con las del segundo". "La energía liberada entre ambos eventos equivaldría a un terremoto de una magnitud de 7,6; pero al superponerse las ondas sísmicas de un evento y otro la duración es mayor y el movimiento hará que las estructuras sufran más".

Beatriz Gaite trabaja en el Instituto Geográfico Nacional (IGN), un ente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Del IGN depende la Red Sísmica Nacional (RSN) que integra una Red de Alerta Sísmica: decenas de estaciones con sismógrafos muy sensibles que registran y calculan los parámetros de los sismos.

Registrados desde Canarias y Azores

Un vistazo a las fases de ambos terremotos en los boletines generados por el IGN dan cuenta de las palabras que compartía Beatriz Gaite con El HuffPost. Una de las primeras estaciones españolas en detectar la onda sísmica primaria del primer terremoto fue la de la isla de El Hierro, mientras que otra estación adscrita a la RSN pero ubicada en las Azores detectó el segundo terremoto apenas unos segundos después.

"En sismología se comparten los datos sísmicos a nivel mundial entre diferentes redes y regiones. Tenemos estaciones de diferentes redes en el entorno de Venezuela y Latinoamérica porque además es muy importante localizar al momento los terremotos para registrar la localización y la magnitud, por si hay que dar un aviso de alerta de tsunai que pueda llegar a nuestras costas", desgrana la especialista.

Dos sismólogos trabajan registrando la actividad de un volcán en Indonesia en 2021. Suryanto/Anadolu Agency via Getty Images

El IGN cuenta con sus propias estaciones pero la monitorización se completa a nivel global con las distintas redes. "También nosotros compartimos nuestros datos con las redes de otros países", incide, siendo un trasvase automático y esencial. De esta forma los sismógrafos van 'cantando' que han registrado una onda sísmica y mediante la acumulación se puede calcular cuál ha sido el epicentro y la profundidad.

Gaite enfatiza que la idea de un doblete sísmico como el que ha sufrido Venezuela este miércoles "habitual no es". Se han visto casos previos, eso sí: uno muy parecido al que han sufrido los venezolanos se registró en Pakistán en 1997, con dos terremotos que también se dieron con segundos de diferencia.

El de Turquía en 2023 fue un poco diferente, porque pasaron nueve horas entre uno y otro y la distancia de los epicentros fue de 90 kilómetros, paro también se pudo considerar doblete, explica la sismóloga.

En cualquier caso, la capacidad destructora de los terremotos vistos en Venezuela son un recuerdo de que el mundo ya cuenta con la ciencia y con las herramientas para tratar de detectar de forma prácticamente instantánea este tipo de temblores, permitiendo que la población consiga refugio y dándole (en la medida de lo posible) cierto margen de reacción.

Porque "sabemos dónde ocurren, pero su duración y magnitud no lo podemos predecir", recuerda la especialista del IGN.