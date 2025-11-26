Feijóo vive uno de los peores momentos 'tierra, trágame' al querer hacer una broma a Sánchez: este le responde al momento

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vivido este miércoles en el Congreso uno de esos momentos 'tierra, trágame' durante su interpelación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo. El dirigente de los 'populares' se ha liado al querer hacer una broma a Sánchez y le ha salido mal la jugada.

Feijóo estaba cargando contra el Gobierno por los casos de Ábalos y Cerdán y le estaba preguntando si no sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza. Ahí le ha afirmado que "gobernar no es vivir en el palacio, no es controlar la televisión pública ni el resto de las instituciones, esto ya lo superaron el resto de los españoles hace 50 años", en referencia a la celebración por el medio siglo de la muerte de Francisco Franco.

El dirigente 'popular' ha querido entonces hacer un juego de palabras con la serie basada en el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que trata sobre el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 liderado por Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada.

"Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop... perdón", ha asegurado, sin llegar a pronunciar el nombre que quería decir porque en ese momento el tiempo se le ha acabado y el micrófono se le ha apagado. Las risas han sido automáticas en el Congreso.

La respuesta inminente de Sánchez

Entonces le ha tocado el turno de réplica al jefe del Ejecutivo, que ha dedicado su primera frase para responder a ese momento de Feijóo: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario. De todas formas, no por la forma en la que dice las cosas, es por lo que dice, no propone nada".

"La izquierda no pide ni permiso ni perdón por gobernar, ahí están los resultados de este Gobierno con 22 millones de personas ocupadas, creciendo lo que no crece otra economía en Europa y reduciendo el déficit y la deuda pública. Entiendo que ustedes tengan que apoyar a Ayuso, en definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega", ha replicado Sánchez.