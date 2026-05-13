Android 17, Gemini Intelligence y sus nuevos Googlebooks: Google va con todo en su evento del año

Sameer Samat, presidente del ecosistema de Android en Google, ya nos había avisado la pasada semana de que The Android Show: I/O Edition 2026 no iba a ser un evento más para la compañía de Mountain View. "Las mayores. Actualizaciones. De Android. De todos los tiempos", aseguró en un mensaje en redes sociales.

Y lo cierto es que la compañía estadounidense ha anunciado este martes una apuesta total por la inteligencia artificial y una actualización a la altura del peso de Android en todo el mundo.

En el evento del año para Google, se han anunciado la actualización más importante de los últimos años de su sistema operativo, Android 17, mejoras en Android para coches, el impulso del nuevo Gemini Intelligence y una de las grandes sorpresas, su nueva categoría de portátiles llamada Googlebook.

Nuevo Android 17

Lo que sí teníamos bastante claro era que Google iba a anunciar el nuevo Android 17. No era muy difícil, viendo el vídeo que el propio Sameer Samat compartió la semana pasada. Pero esta nueva actualización llega con bastantes novedades.

En una integración total de la inteligencia artificial, buscan potenciar aplicaciones, redes sociales a través de su sistema operativo. Todo pensado para buscar un equilibrio. Aunque no es lo único. Visualmente, Android 17 recuerda al famoso Liquid Glass de Apple y van a mejorar un total de 4.000 emojis.

Pero también hay novedades para los que usan su dispositivo para grabarlo todo. En Instagram, por ejemplo, se han asociado con Meta para incluir Ultra HDR real, estabilización nativa y modo nocturno en los dispositivos Android más avanzados.

También incluye funciones para crear contenido, como las reacciones en pantalla, en las que puedes grabar con solo unos toques a ti y a tu pantalla al mismo tiempo. También en Edits, que analizará el vídeo y te ofrecerá múltiples opciones de edición sencilla. Adobe Premiere también llegará en verano con plantillas exclusivas.

Y para los que quieren desconectar, Android 17 también incluye Pause Point, que nos permitirá desconectar de nuestro smartphone cuando lo necesitemos. Una vez que intentemos entrar, aparecerá la función y nos invitará a tomarnos un momento de reflexión.

Una Gemini Intelligence más avanzada e integrada

Dentro de esas novedades de Android 17, se apuesta por una integración mucho mayor de Gemini Intelligence. En concreto, un salto adelante en los dispositivos más avanzados, para mejorar la productividad y la proactividad de los usuarios de una forma mucho más sencilla.

Para identificarlo, han diseñado Material Expressive, con la que se muestra una señal visual para que las personas sepan que Gemini está pensando, estudiando una respuesta o cumpliendo con una de tus órdenes. Es una especie de 'energía' que se muestra en el teléfono de forma muy adaptada y sin que te distraiga.

La integración de la IA en los smartphones está siendo cada vez mayor y, en el evento más importante para Android de este 2026, también han avanzado de que Gemini está comenzando a convertirse en un asistente todavía más inteligente. Es capaz de hacer tu lista semanal para ir a la compra, reservar una cena o llegar a pedir un taxi.

Un trabajo inicial que tratarán de potenciar junto a otras aplicaciones. Pero que también tiene por objetivo acompañar a cada usuario. Si, por ejemplo, queremos buscar una actividad y que os ofrezca una alternativa. La base es la de automatizar tareas. Trabaja en segundo plano, sólo cuando tú lo activas, y el usuario es el que confirma o lo rechaza. Traduce tu intención a la acción.

Una de las novedades que está muy guay es la de la creación de tus propios widgets. Una función que permite describir cualquier cosa que tienes en tu móvil, idea y demás y Gemini lo construye por ti.

Esa integración de la IA de Google también se va a hacer notar en Chrome, ayudando a los usuarios a todo. Planificar tu agenda, una fiesta, buscar un artículo que está agotado, así como un autocompletado inteligente. Y por supuesto, un comunicación por voz más natural con Rambler. Le hablas como una persona y no hace falta decir una frase exacta para que lo comprenda. Todo desde un teléfono Android.

Estas novedades de Gemini Intelligence buscan encajar con los usuarios y trabajar por ellos y comenzarán a llegar primero en los Samsung Galaxy y los Google Pixel a finales de este año. Se irán integrando a lo largo del año en otros dispositivos.

Mejora de Android Auto

Para aquellos que usan Android Auto en su coche, también hay un importante salto que busca mejorar la experiencia en cada viaje. En concreto, con un Gemini mucho más útil y un entretenimiento premium.

Sea el tamaño de pantalla que sea, gracias a Material Expressive, el coche se transforma de una forma mucho más sencilla y personalizada. De hecho, podremos crear con Gemini widgets para abrir la puerta del garaje o llamar a un número favorito.

Y si hablamos de coches, tenemos que hacerlo también de Google Maps. Se trata de la mayor actualización de la última década, con una navegación mucho más inmersiva en 3D. Sí, un salto real. Ahora, podremos hacer consultas más complejas mientras conducimos y obtener respuestas mucho más rápidas y acertadas.

Los nuevos Googlebooks

Si hay algo que nos ha sorprendido es el retorno de Google a hacerse con un hueco en el sector de los ordenadores portátiles. Para ello, han presentado la que va a ser su nueva categoría de portátiles, los Googlebooks.

Un dispositivo que está ideado de inicio a fin con Gemini en su núcleo. Entre las mejoras, respecto a los Chromebook, se apuesta por un Magic Cursor. Una evolución natural que es mucho más intuitivo e inteligente. Al igual que en el móvil, podemos crear nuestros propios widgets.

También siguen los pasos del iPhone mirror y ofrecerá la posibilidad de entrar en las aplicaciones de tu teléfono desde la pantalla de inicio del Googlebook. Con Quick Access, se va a poder acceder de forma nativa a los archivos del teléfono.

Google lo apuesta todo por la inteligencia artificial, con un Android 17 con un cambio importante en diseño, pero también mejoras del día a día en móvil, pero también en Android Auto. Un salto total de Gemini Intelligence en todos los dispositivos y una nueva gama de portátiles.