Juanma Moreno da el cante... literal: publica un videoclip en la recta final de la campaña andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha revelado este miércoles que él es quien canta "Kilómetro sur", el himno de campaña de su partido que suena en todos los actos públicos: "Por fin, aquí está", dice en una publicación en X.

En esta red social, Moreno ha incluido una publicación que contiene el videoclip del tema musical en el que aparece el presidente de la Junta cantando en un estudio de música acompañado de un grupo, cuya identidad aún no se ha revelado, y que le acompaña en coros e instrumentos.

El videoclip comienza con Moreno poniéndose unos cascos y colocando unas hojas con la letra de la canción en un atril y se intercalan imágenes de la grabación con otras de rincones de Andalucía y de actos públicos.

"¡Por fin! Aquí está El videoclip con el grupo y la voz de #KilómetroSur, un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo. ¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces!", señala Moreno en el mensaje.

EFE desveló el pasado 1 de mayo, en el primer día de campaña, que la canción estaba interpretada por Juanma Moreno, según confirmaron fuentes del PP, aunque todavía no ha trascendido cómo surgió la idea de poner en marcha este proyecto y cuándo se produjo la grabación.

Juanma Moreno es un gran amante de la música e hizo sus pinitos de joven como componente de algunos grupos musicales en Málaga, como 'Cuarto Protocolo', 'Lapsus psíquico' y 'Falsas realidades'.