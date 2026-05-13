La forma en la que María Galiana habla de José Sacristán lleva en horas más de 145.000 reproducciones

La veterana actriz María Galiana ha sido entrevistada en el programa cultural La hora extra de la Cadena SER para hablar de su nuevo trabajo, Yo solo quiero irme a Francia, una obra de teatro que se puede ver en el Gran Teatro Pavón de Madrid.

Durante la conversación, Galiana, de 91 años, ha hablado de otro de esos actores verteranos y con una carrera casi inigualable en el mundo de la interpretación. Este es José Sacristán, que está también ha estrenando su nueva obra El Hijo de la cómica, basada en las memorias de Fernando Fernán Gómez.

"José Sacristán todavía pertenece en la cola de esa sociedad patriarcal tremenda en la cual él, como se dedica a lo que se dedica maravillosamente que es el teatro, todas las demás cosas no las hace", ha afirmado.

Galiana ha puesto de ejemplos que él no pone lavadoras, ni hace comidas ni pone lavavajillas porque le es "completamente ajeno". "Además, tiene una mujer maravillosa que es como su manager", ha añadido.

La actriz ha contado que Sacristán "no tiene ni móvil" y ha llegado a decir que "vive en el mejor de los mundos". Hasta ha confesado la actriz que ha dado vida a Herminia en Cuéntame que lo envidia muchísimo por lo independiente que es.

"A parte de hacer su trabajo, que es su función la de escribir y buscar textos, pero más allá de ese teatro artístico e intelectual no hace nada y debe disfrutar muchísimo del tiempo libre. Yo también lo disfruto pero menos porque soy mujer", ha rematado.

La opinión de Galiana ha sido compartida en las redes sociales y se ha hecho viral con más de 145.000 reproducciones en pocas horas en la plataforma de X, donde también ha recibido más de un millar de me gusta y casi 500 compartidos.