El día en el que Florentino se vistió de Logan Roy: el particular 'Succession' del Real Madrid

Florentino Pérez se puso este martes el traje de Logan Roy, el personaje que interpreta Brian Cox en Succesion, la aclamada serie de HBO que cuenta las desavenencias de una de las familias más poderosas de Estados Unidos y los tiras y afloja entre sus hijos para hacerse con el poder de la empresa ante la avanzada edad del padre.

Porque si Logan Roy tenía su Waystar RoyCo Florentino Pérez tiene ACS. Ya se encargó el presidente del Real Madrid de decir en varias ocasiones que su empresa factura 50.000 millones al año entre Europa, Estados Unidos y Australia.

Compareció Pérez para convocar elecciones y retar al candidato sin nombre. Ahora sabemos que se llama Enrique Riquelme, que tiene 37 años y que es dueño del grupo del grupo Cox y que, según Florentino, tendría detrás a Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y enemigo íntimo del presidente.

De vuelta a la ficción, el némesis empresarial de Logan Roy es el inversor Sandy Furness, que tiene una edad similar a la suya —podría ser Sánchez Galán— pero al final de la serie es el multimillonario Lukas Matsson, un hombre de 40 años dueño de una big tech con una forma de hacer negocios y ver la vida opuesta a la del magnate protagonista de la serie.

Este desconocido Florentino Pérez que se vio en rueda de prensa tiene mucho que ver con el personaje de Brian Cox. Está rodeado de una camarilla que no se atreve a decirle las verdades —no compres tal o cual empresa— a pesar de haberlo visto perder la cabeza en más de una ocasión.

Si Logan Roy tenía tres hijos; Kendal, el mayor; Shiv, la mediana; y Roman, el pequeño, se podría decir que Florentino tiene dos —José Ángel Sánchez y Anas Laghari— y que, al igual que ellos, estarían luchando por la sucesión al trono de la empresa, en este caso, el Real Madrid.

También, como pasa en la serie de HBO, Florentino se niega a soltar el poder a pesar de su edad porque considera que no hay nadie capaz de hacerlo tan bien como él. "Tengo el apoyo de todos los socios", igual que lo tenía en un principio Logan de su junta directiva, y "me tendrán que echar a tiros", aunque el Real Madrid sea de los socios yo soy el Real Madrid.

Si todo sale como vaticinan algunos medios de comunicación, Florentino Pérez se verá las caras en unas elecciones, si finalmente Riquelme da el paso, contra un hombre 40 años menor, con otra forma de entender los negocios y con un modelo casi opuesto al suyo. Como Kendal retando a su padre con escaso éxito.

Es verdad que Florentino no tiene herederos claros como sí tenía Logan Roy y el Real Madrid no es una familia disfuncional que se pelea en la cena de navidad. Bueno, o sí lo es.

En el final de la serie, perdón por el destripe, los herederos se quedan todos compuestos y sin empresa y es Tom Wambsgans, yerno de Logan y uno de los pringados de la ficción de HBO, el que acaba ocupando el poder, no por ser el mejor, sino por no tener escrúpulos y por ser el que mejor sabe entender las dinámicas de poder de las grandes compañías.

¿Tendrá Florentino Pérez —el Logan Roy de esta historia— un némesis que le quite el poder 25 años después de aterrizar en la Casa Blanca? ¿Se unirán sus enemigos para intentar plantarle cara? ¿Sobrevivirá el Real Madrid —el Waystar RoyCo de esta historia— a la era post Florentino?