Sheinbaum tira de ironía para desmontar las denuncias de Ayuso: "No pensará muy mal de México si estuvo de vacaciones"

A la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le han hecho falta apenas unas pocas palabras para desmontar el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de los supuestos problemas de seguridad que vivió en el país. "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá", dijo este martes Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina ante la prensa.

Sheinbaum apoyó sus palabras en las publicaciones de algunos medios y en redes sociales respecto a la estancia de Ayuso en la Riviera Maya mexicana el fin de semana, adonde tenía pensado trasladarse para acudir a la gala de los Premios Platino. Pese a no hacer acto de presencia en el evento, nadie sabe dónde estuvo la mandataria desde que vació su agenda en México el pasado jueves y tras cancelar la gira el viernes. No fue hasta el domingo que la presidenta madrileña regresó a España.

En respuesta a un periodista que le preguntó acerca de las palabras de Ayuso respecto a un boicot a su gira impulsado por la propia Sheinbaum, esta comentó que solo dijo "lo que opinaba". "¿Cómo no voy a opinar como presidenta de la República de una persona que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés? Aunque formalmente un extranjero no debe venir a hacer política a México, nosotros nunca limitamos eso. Puede venir, puede decir... Se reunió con gobernadores de un partido político, con una alcaldesa de un partido político... Tuvo toda la libertad, lo que pasa es que no le fue muy bien. Es muy difícil que a cualquier persona que venga a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés le vaya muy bien, la verdad", señaló la presidenta de México.

Sobre los peligros que ha denunciado Ayuso, quien llegó a decir que en México te pueden matar "en una esquina y si te he visto no me acuerdo", Sheinbaum tiró de ironía. "Suspendió su gira y, no me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste. No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá. Aquí recibimos muchísimo turismo español, muchísimos españoles vienen a pasar sus vacaciones en nuestro país, y la pasan muy bien", reiteró la presidenta mexicana.

Aunque buscaba todo lo contrario, el viaje de Ayuso a México solo ha servido para fortalecer a Claudia Sheinbaum y poner en todavía más aprietos a la oposición mexicana, un aspecto que la presidenta mexicana no ha dudado en aprovechar.

"Miren el desaguisado del PAN con Isabel Ayuso", comentó la mandataria en la misma conferencia matinal. "¿A qué traen a Isabel Ayuso a México? Como si eso les fuera a dar fortaleza", se preguntó para después destacar "la ridiculez de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés" que luego cancelaron "porque se dieron cuenta de lo absurdo que era".