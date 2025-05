Felisuco va a un bar a tomar un café, un hombre le reconoce y él se parte de risa al escuchar lo que le dice a su amigo

El humorista y expolítico de Cudadanos Felisuco (@felisuquis) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una divertida anécdota que ha vivido con unos señores mayores cuando uno de ellos le ha reconocido mientras estaba tomando café en un bar.

"Hola, historia real que me acaba de pasar ahora mismo. He bajado, como todas las mañanas, a la Cervecería Eduardo, donde tomo el café matinal. Y al pasar había dos señores en una mesa, unos 70 años", ha comenzado contando el expolítico.

"Y cuando he pasado cerca de ellos me ha dicho un hombre: Hombre, Felusico, qué tal. Le digo: Hola, buenos días, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien?", ha proseguido relatando el cómico.

"Y me he quedado justo detrás de ellos mientras me preparaban una mesa, pero justo detrás de ellos. Y le ha dicho el señor que me ha saludado al otro: '¿Qué? ¿No sabes quién es este? ¿Qué? ¿No?", ha continuado Felisuco.

"Dice: Sí, hombre, este es Felusico. Este era cómico y claro, acabó de político aquí, de diputado en el Congreso. Y le dice el otro con un acento muy gracioso y muy castizo: "Pues, qué quieres que te diga, para ver la pila de payasos que nos gobiernan últimamente, mejor que lo haga un profesional", ha narrado el usuario, entre risas.