Fernando Tejero cuenta cómo vivió el 23-F y la anécdota familiar que dejará a más de uno a cuadros 

Fernando Tejero es uno de los actores más reconocidos del panorama audiovisual en nuestro país. Sin embargo, sus inicios en la industria no fueron sencillos. El actor ha estado en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER, donde ha repasado su trayectoria profesional, desde sus primeros años hasta la actualidad, consagrado tras casi tres décadas frente a las cámaras.

Antes de empezar su carrera interpretativa, el actor vivió un momento clave en la historia reciente de nuestro país. Aprovechando el estreno de la serie Anatomía de un instante, basada en la novela homónima de Javier Cercas, en Hoy por hoy le han preguntado por el 23-F y cómo lo vivió desde Córdoba, su ciudad natal.

El 23 de febrero de 1981 el actor andaluz estaba a punto de cumplir 16 años y se encontraba viajando en autobús. "Mi cumpleaños es el 24 de febrero, me apellido Tejero... mi abuelo se llamaba Antonio Tejero Molina, igual que este señor (Antonio Tejero Molina, autor material del Golpe de Estado del 23-F) que nos asustó tanto", contó en los micrófonos de la SER.

"¿Qué ha hecho mi hermano?"

Pero la conexión entre aquel momento de la historia de España y la familia de Fernando Tejero va mucho más allá. "Yo estaba viniendo de casa de mis tíos, iba a casa de mis padres en el autobús. Tenía un hermano novillero muy conocido en Córdoba, Antonio Tejero, entonces yo iba subido en el autobús, en la parte de atrás, lo recuerdo perfectamente", comenzó relatando a José Luis Sastre, presentador de Hoy por hoy.

"Empiezo a escuchar 'qué fuerte lo que ha liado Tejero, madre mía, ¿en qué va a terminar todo esto...?' y yo digo ¿Qué ha hecho mi hermano?", contó entre las risas de José Luis Sastre y el propio Fernando Tejero.

"Me bajé en la próxima parada, no llegué ni a la parada en la que me tenía que bajar, y llamé a mi padre desde una cabina y le dije 'papá, ¿Qué ha hecho el hermano?' y me dijo 'anda, corre, y tira para acá, que es un militar'". "Ha sido el tito de Málaga", bromeó con el presentador de Hoy por hoy.