Fernando Tejero le dice a Broncano a la cara por qué no ha vuelto a su programa en ocho años

Fernando Tejero ha vuelto a La Revuelta después de ocho años sin pasar por el programa de David Broncano. El actor estuvo en el primer año de La Resistencia y desde entonces no habían vuelto a coincidir en un plató.

Pero todo tiene una explicación. Fernando Tejero le ha dicho a Broncano que estuvo molesto porque en una entrevista con Ibai Llanos, el presentador de La Revuelta dijo que Tejero había sido uno de los peores invitados que había tenido.

Tal es el recuerdo que Tejero ha llegado al plató con una camiseta que dice "el peor entrevistado de Broncano". El actor le ha confesado que no lo pasó muy bien "y luego tú dijiste en un programa esto" ha señalado mostrando la camiseta.

"A mí me dolió muchísimo eso. Luego lo arreglaste diciendo no el peor pero sí el que más me ha defraudado porque no entró al trapo. Pero a mí me sentó muy mal", le ha confesado.

Ha apostillado Tejero que él se sintió mal porque tenía aprecio a Broncano: "Me jodió. Me sentó muy mal. Un colega me mandó un link". El presentador de TVE ha reconocido que lo dijo y ha comentado que al principio tenía más en cuenta al público que al entrevistado y que ahora, con la experiencia que tiene, no lo habría tratado igual.

Tejero ha señalado un momento concreto. En el momento de la pregunta del dinero, el actor no se la esperaba y Broncano le llegó a insistir hasta cinco veces. Para zanjar el asunto se han dado un beso en la boca. Después, Fernando Tejero ha traído una tarta por su cumpleaños donde sale abrazado a Pablo Motos.