Un humorista argentino reacciona a la letra de una canción de Alejandro Sánz y arrasa en Tik Tok

El humorista argentino Nico Della Vedova tiene a más de 320.000 seguidores en su perfil de Tik Tok, en el que analiza canciones y reacciona a algunas letras que considera de lo más surrealista. Aunque todos los vídeos son iguales, el éxito es indiscutible, tal y como se observa en las cifras de reproducciones.

Por ejemplo, el humorista publicó la reacción a la canción de Alejandro Sánz No me comparés, del disco La música no se toca, que lanzó en el año 2012. El vídeo está arrasando y lleva más de 1,8 millones de visualizaciones.

Concretamente, Della Vedova se fijó en estas frases de la canción, que es uno de los grandes clásicos del cantante español.

"Ahora que crujen las patas de la mecedora

y hay nivel en el televisor"

"¿Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nivel en el televisor?", se preguntó el humorista, que remató con un "estaba tomando farlopa".