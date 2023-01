Un diputado de Vox dice a Oskar Matute que no sale de la herriko taberna: la réplica vuelve triunfar

Un rififarre que hace más de dos años protagonizaron en TVE el diputado de Vox José María Figaredo y el de Bildu Oskar Matute se está moviendo ahora, de nuevo, con rapidez en Twitter después de que lo haya rescatado una usuaria.

"Ustedes son parte de España y aunque a ustedes se les sale la lágrima y están en su herriko taberna y no salen de esa perspectiva, ustedes están en España y las pensiones que se pagan en Bilbao se cotizan también en Sevilla y en Badajoz", afirma Figaredo.

En ese momento, y de fondo, a Matute se le escucha plantear: "¿Las que se cobran en Sevilla no se cotizan en Bilbao?". Pero Figaredo sigue con su discurso: "Y esa solidaridad que tantas ganas tienen ustedes de romper, que sepan que eso es por el bien de todos los españoles. De todos los españoles, no el Estado español".

Y, finalmente, el diputado de Vox remata: "Viven ustedes en unos sueños, no de herriko tabernas, pero de otro estilo". Tras ello, toma la palabra el diputado de Bildu para responder con firmeza: "No voy a entrar tampoco en la caricatura, no voy a hablar de que ustedes van al bar del chino facha de Usera o no van, cuando se me dice lo de la herriko taberna".

"Para ustedes queda este debate de alta estola intelectual. Yo lo que sí que le diré es que cuando digo Estado español no lo digo con ningún grado de voluntad o de ánimo de insultar. Me parece bastante más digno para mucha gente con memoria republicana hablar de Estado español, que creo que es un Estado, en español, que hablar de reino de España, que eso es algo que a la gente le puede doler más", afirma.

Figaredo reacciona entonces para apostillar: "Hable de España". "Que tampoco me preocupa, que termino con una cuestión: Yo quiero llegar a ser, y toda la gente de mi país, lo que quiera ser a futuro. es verdad que en mi DNI pone que soy español. También pone que caduca el año que viene. Ojalá pueda hacer real lo que pone en el DNI", zanja Matute.

El momento lo ha recuperado ahora la usuaria @Yogurina5_ y en poco más de un día supera las 42.000 reproducciones y los 2.600 'me gusta'.