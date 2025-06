Flipa para mal con lo que ha visto en un restaurante en España, pero las más de 3.000 reacciones muestran que no hay consenso al respecto

“Bueno, miren la educación de estos muchachos aquí en España”, dice Jhonatan Diaz, que en TikTok publica vídeos como @jhonatandiazespinal, mientras graba varias mesas de Burger King con bandejas abandonadas, vasos vacíos, restos de patatas y envoltorios de hamburguesa como si alguien hubiera organizado una rave con menú infantil.

"Todo regado, todo por el suelo”, añade, antes de soltar la sentencia: "Qué tipo de educación están dando los padres a las futuras generaciones, madre mía". En apenas 15 segundos, el vídeo ha superado el medio millón de visualizaciones y ha desencadenado un debate nacional sobre civismo, costumbres y bandejas de fast food.

Porque, por sorprendente que parezca, entre los comentaristas no hay consenso. Para algunos, recoger lo que uno ensucia es de primero de urbanidad. Para otros, dejarlo todo tirado es casi una declaración de principios.

“Los que no recogen no tienen ni educación ni empatía, es así de simple, no hay excusa”, dice Oscar Joestar en un comentario con tono de sentencia judicial. Naiarita también lo tiene claro: “Es cuestión de respeto, señores”. Y Sora, que asegura haber trabajado tanto en McDonald’s como en Burger King, aporta contexto desde dentro: “Nuestro trabajo es mantener el establecimiento limpio. Si se olvidan de una bandeja, la quitamos, pero mi trabajo no es quitarle a todo el mundo su bandeja”.

En la otra esquina del cuadrilátero están los defensores de la teoría del “que lo recoja otro”. “¿Me sirven la comida en la mesa? No. Pues en ese mismo sitio se queda”, apunta FlushFlush, con la lógica afilada como una servilleta de papel. “Lo siento, yo lo dejo en la mesa… que contraten más gente. Recogiendo solo fomentamos que quiten puestos de trabajo”, añade Estefi y wick, elevando la bandeja a herramienta de lucha laboral.

Como era de esperar, no faltan quienes llevan el tema por derroteros mucho menos edificantes. “Algunos se creen que todavía están en la selva”, suelta danielrodriguez91273, dejando claro que el debate sobre el civismo también sirve, una vez más, para sacar a pasear prejuicios de todo tipo.

Ni la ley ni el sentido común obligan en España a recoger la bandeja en un restaurante de comida rápida. Pero eso no ha impedido que el vídeo se haya convertido en un espejo (poco limpio, eso sí) sobre costumbres, educación y formas de entender el espacio público. Algunos recogen, otros no, y los de TikTok, mientras tanto, siguen grabando.