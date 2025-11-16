Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gabriel Rufián acaba de escuchar entero el nuevo disco de Rosalía y escribe un mensaje que trae mucha cola
El diputado de ERC es tremendamente rotundo. 

Rodrigo Carretero
Rosalía y rufián
La cantante Rosalía y el diputado de ERC Gabriel Rufián.GETTY

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha provocado una oleada de reacciones con el contundente mensaje que ha escrito tras escuchar por completo Lux, el nuevo disco de Rosalía, que tan buenas críticas está recibiendo tanto en España como en el extranjero.

"Acabo de escuchar esto entero y solo puedo decir que es la muestra de talento más bestia que he escuchado en mucho tiempo. Qué barbaridad", ha afirmado Rufián en un mensaje que en poco más de seis horas había acumulado más de 15.000 reacciones.

El diputado de ERC no es el primer político que se pronuncia sobre el álbum de Rosalía. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha mostrado públicamente su admiración por el último trabajo de la catalana.

"De recomendación musical, esta semana nos tenemos que rendir todos a la gran Rosalía y su nuevo disco Lux", ha asegurado Sánchez en su cuenta de TikTok. Según ha subrayado, el disco "se tiene que escuchar de una tirada". Además, Sánchez se ha atrevido a quedarse con una canción en concreto, la titulada Magnolias: "Me ha encantado".

Sánchez: "Una maravilla"

Esta misma semana, en una entrevista en Radio 3, el jefe del Ejecutivo ya dejó claro que el disco le había parecido "una maravilla".

Además, publicaciones tan prestigiosas como The New York Times o el Financial Times se han rendido al talento de Rosalía. Este último diario afirmaba que este "ambicioso" disco de la catalana "desafía los géneros" y "llega con una grandiosidad conceptual que provocaría la envidia de cualquier banda de rock progresivo y pondría nerviosos a los contables de las discográficas".

"Ha creado aquí su propia Sagrada Familia"

"Rosalía ha creado aquí su propia Sagrada Familia. A diferencia de la catedral, su álbum está terminado, aunque parece que se saltaron presupuestos y plazos de entrega", señalaba el Financial Times.

"El proyecto comparte con la obra de Antoni Gaudí un cierto aire kitsch, acumulando iconografía espiritual con un desenfreno ecléctico. Pero la ejecución es imaginativa y audaz", añadía.

Mientras, The New York Times ha asegurado también de la mano de Joshua Barone, editor del periódico especializado en música clásica y danza, que el disco "tiene tintes operísticos" pero se pregunta si "es realmente una ópera".

