Gabriel Rufián manda un mensaje al "facherío" tras el accidente de Adamuz: ojo al recado que le deja a Carlos Mazón

Sin pelos en la lengua. Así se ha dirigido Gabriel Rufián al "facherío" en su cuenta de X. El portavoz de ERC en el Congreso ha sido muy tajante al opinar sobre quienes están comparando el accidente ferroviario de Adamuz con el desastre de la DANA de Valencia.

Para Rufián, hacerlo es "de anormal profundo". Con estas palabras tan gruesas se ha dirigido a los que, desde la derecha, se están afanando en cargar las responsabilidades de la tragedia al Gobierno, a pesar de que la investigación aún está en una fase muy inicial.

"Comparar un accidente ferroviario agravado por la mala suerte y en el que se ha atendido e informado a la gente desde el minuto 1 con un desastre meteorológico anunciado y agravado por la desidia e inutilidad de unos cargos públicos entre ellos un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba, es de anormal profundo", ha escrito el político catalán en su cuenta de X.

Rufián, que también ha aprovechado para lanzar un dardo al ex president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, considera que solo "los anormales profundos" comparan ambas catástrofes, y avisa de que lo dice porque a algunos se les ve "venir".

Asimismo, ha aprovechado para recordar que el accidente "se debe investigar y pedir responsabilidades siempre", matizando asimismo que "la mera comparación es un insulto a la inteligencia".

¿Utilizar la tragedia para sacar rédito político?

Son muchos los que están aprovechando la tragedia para intentar sacar rédito político. El primero de ellos, en opinión de muchos, Santiago Abascal, quien mantuvo su agenda pese al accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado 41 muertos hasta el momento.

"Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto", dijo Abascal en su cuenta de X.

Las palabras del líder de Vox fueron reprendidas por Iñaki López. El periodista de laSexta vio lo que puso Abascal y le dejó un recado. "Únicamente Vox ha mantenido su agenda política de hoy", recordó este lunes Iñaki López en su cuenta de X, donde añadió que "los de Abascal utilizan la tragedia para hacer política".