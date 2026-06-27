George, profesor, termina el curso y sentencia: "Los males endémicos siguen siendo las pantallas y la sobreprotección paterna"

El profesor y creador de contenido George, conocido en TikTok (@george.fn31) por dar opiniones cristalinas sobre la actualidad y sobre el sistema educativo basadas en su experiencia como docente, ha terminado el curso actual y ha sacado dos conclusiones que ha querido compartir.

"Pues un año más terminamos el curso y las dos conclusiones que podemos sacar son que los dos males endémicos de nuestro sistema educativo son las pantallas y la sobreprotección paterna", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

Según el docente, a lo largo de este curso académico han seguido teniendo padres y madres que les escriben al correo electrónico "reclamando un suspenso o quejándose de que su hijo no está a gusto en clase porque se le mandan demasiados trabajos". Lo más llamativo es que "son chavales de 20-22 años".

"Hay un abuso de pantallas dentro de clase"

Sobre las pantallas, George ha advertido que es "lo mismo de todos los años": "Un abuso dentro de la clase: les quitas el móvil o les dices que lo guarden y te sacan una tablet o un ordenador".

Ha defendido que hay que poner una solución: "O abrimos un centro en el que estén prohibidas las pantallas y los padres empiecen a entender que son sus hijos los responsables de sus suspensos y de sus actos y que no se puede sacar un título académico sin esfuerzo, o el sistema educativo seguirá quebrado".

En cuanto a reacciones, muchos han respondido con su opinión, como el usuario Isidoro: "¿Cuántas veces te has comunicado con esas familias y les has dicho que su hijo no iba bien? Es normal que, si les llega el suspenso sin más, se queden sorprendidos".

El usuario Moreno, por otro lado, ironiza: "En el próximo curso seguiremos peor. ¿Por qué? No tenemos narices para protestar. Lo siento, pero en este caso la responsabilidad es nuestra". George le ha contestado alegando que "ni narices ni voz".