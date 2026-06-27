Pepe Viyuela no tiene ningún reparo en hablar abiertamente de los que dicen que son apolíticos

El actor Pepe Viyuela se ha caracterizado durante toda su carrera por hablar con claridad de una gran cantidad de asuntos de actualidad. Algo que ya hizo hace unos meses sobre la situación de Cuba y que ha vuelto a hacer, en una entrevista en el diario El País, hablando de aquellos que se consideran apolíticos.

Al ser preguntado por su posicionamiento político en todos estos años, el intérprete no ha dudado en confesar que él siempre ha "reivindicado el derecho a decir lo que pensaba".

"No creo en el grito y sí en la opinión tranquila. Como ciudadano, además, creo que la política es una actividad inevitable", ha destacado Pepe Viyuela durante un momento de la entrevista.

Pero el actor no ha dudado en confesar qué opinión le merecen aquellos que dicen que se consideran apolíticos. "Eso de ser apolítico me huele mal. Para mí, la política es defender los derechos de las minorías, defender lo público, preocuparse por el mundo que dejamos a nuestros hijos", ha señalado.

"Ya sé que muchas de mis opiniones no van a ser compartidas, pero es que no quiero dejar de decirlas. Creo que el diálogo es lo que construye una sociedad y una democracia", ha explicado.

"Se está poniendo crudo"

Pepe Viyuela también ha contado que hay mucha gente que le dice que 'no te mojes, ¿para qué?'. "Pero es que, si no participas, te conviertes en un florero", ha contado el intérprete.

"Algún tirón de orejas me he llevado, gente exaltada por la calle que te insulta o te dice que eres un rojo", ha detallado, antes de resaltar lo que reveló el Gran Wyoming hace unas semanas.

"Hasta ahora no me han pegado como a Wyoming, pero se está poniendo crudo. Reconozco que a veces, en determinados ambientes, no me siento muy seguro", ha expuesto.

Pepe Viyuela también ha explicado que lo que sí ha dejado "son las redes sociales". "Veo demasiado odio. No hay diálogo ahí, solo linchamientos", ha denunciado durante su entrevista en El País.

Preguntado sobre si le ha pasado factura en lo laboral, el actor ha reconocido que "puntualmente, me han manifestado algún veto, algún ayuntamiento que no me ha querido". "Pero no he tenido baches", ha añadido.

Respecto al poder político del teatro, ha reconocido que "si sigue existiendo, precisamente es porque tiene fuerza. Puede ser un entretenimiento sin más, pero también una herramienta de reflexión". "Un lugar para juntarse, dialogar y recibir impactos de pensamiento y emoción", ha expuesto.