Madonna expone sus planes de verano ante el inminente estreno de su disco y adelanta "algo grande"

Madonna está de estreno. La reina del Pop, que cumple 68 años en agosto, presenta nuevo álbum, Confessions II, el próximo 3 de julio con más energía que nunca. Pero sus últimos pasos no solo han sido en el sector musical, también en el cinematográfico: la artista estrenó hace unas semanas Confessions II - The Film, "una ambiciosa obra visual de 10 minutos" construida en torno a las primeras seis canciones del próximo álbum de la artista estadounidense, incluyendo I Feel So Free y Bring Your Love con Sabrina Carpenter", como se describió en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, recogido por el diario El País.

Pero el inminente estreno en el panorama musical no para de acaparar titulares en los medios de comunicación. Además, en una reciente entrevista en el programa de Graham Norton la reina del Pop ha querido dejar claro cuáles son sus próximos pasos.

"¿Qué planes tienes a partir de ahora?", pregunta el periodista de la BBC británica a la cantante. Ella responde: "Pues creo que voy a hacer tours promocionales un rato y después, durante el verano, algo grande". La reacción de Norton es la esperada: "Oh, está genial. Suena realmente sorprendente", dice, impresionado. Y aunque pregunta por más detalles, no los consigue.

Asimismo, aprovecha para preguntar a la cantante si el "algo grande" será más allá de Estados Unidos. Ella responde: "Podría ser". "¿Por qué quieres saberlo todo? Te he dicho muchas cosas interesantes", bromea.

La segunda parte de un éxito histórico

Confesions II se vende como la segunda parte de un éxito incontestable de la reina del Pop: Confessions on a Dance Floor, de 2005. Un disco que contenía himnos que han quedado marcados en la memoria colectiva como Hung Up (con sampleado del tema de ABBA, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Asimismo, según El País, escaló hasta el número uno en Estados Unidos y despachó diez millones de unidades.