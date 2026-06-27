Presunto caso de violencia de género en Sevilla: un hombre mata a su mujer en Mairena del Aljarafe

Una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta por heridas de arma blanca en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) esta medianoche, tal y como han informado a EFE fuentes de la investigación. El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.

Los agentes de la Guardia Civil llegó al domicilio alertada por los vecinos de la pareja, que escucharon gritos. Al llegar, se encontraron muerta a la mujer con varias heridas de arma blanca y al hombre herido.

Según fuentes de la investigación, no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja, que tenía al menos un hijo menor de edad.

"Si bien estamos en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de genero", ha comentado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

El mandatario ha hecho un llamamiento "a todas las mujeres y al entorno de las mujeres" para que "ante el menor síntoma de violencia" alerten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se activen los protocolos.

De confirmarse el carácter de violencia machista de esta muerte, esta mujer sería la sexta víctima mortal de violencia de género en Andalucía, 25 en España, en lo que va de año.

Pedir ayuda

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.